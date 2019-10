Fejlesztés a pécsi klinikán: világszintű ellátás vár a betegekre

A hosszan tartó sebészeti beavatkozások helyett a beteget kevésbé megterhelő endoszkópos beavatkozások is elérhetővé váltak a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában. Az I. számú Belgyógyászati Klinikán közel 200 millió forint értékben fejlesztettek.

A PTE Klinikai Központ I. számú Belgyógyászati Klinikán mintegy 200 millió forint értékben alakították ki a Transzlációs Intervenciós Endoszkópos Központot, melynek ünnepélyes átadását csütörtökön tartották. Tóth Kálmán, a belgyógyászati klinika igazgatója az eseményen elmondta, a pécsi az ország egyik legnagyobb belgyógyászati intézete, ennek megfelelően a régió és az ország egyik alapvető betegellátási egysége mind a sürgősségi mind a progresszív betegellátás tekintetében.

– Az infrastruktúrát folyamatosan fejleszteni kell. Ez vonatkozik a gasztroenterológiai-endoszkópos eszközparkra is, hiszen a technika rohamosan fejlődik. Az eszközök beszerzése és fenntartása is nagyon drága – fogalmazott a professzor. Hozzátette: a Transzlációs Intervenciós Endoszkópos Központ tekintetében egy olyan újszerű klinikai ellátás jött létre ami világ szinten is előremutató.

A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő felszerelésű központban a legmodernebb endoszkópos eszközök mellett altatógépet és intervenciós beavatkozásokat támogató röntgenberendezést is beszereztek. Ezáltal olyan súlyos kórképekben mint a szövetelhalással járó hasnyálmirigy-gyulladás, a hosszan tartó nagyobb sebészeti beavatkozások helyett a beteget kevésbé megterhelő endoszkópos beavatkozások is elérhetővé válnak. A megnyitón az is elhangzott, hogy az új központ nemcsak a betegek számára teremt jobb gyógyulási lehetőséget, de jelentősen megnöveli a klinika oktatási kapacitását is.