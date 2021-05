Fejlesztéshez kaptak segítséget most a baranyai gazdák

A mezőgazdaság megyénkben komoly múltra tekint vissza, és a gazdálkodók a mai napig fejlesztenek, újítanak. Ehhez most állami segítséget is kaptak, összesen 30 milliárd forintnyi forrás érkezett 48 vállalkozónak. A támogatói okiratokat kedden adták át Sombereken.

A magyar agrárszektor versenyképességének megőrzése érdekében elengedhetetlennek tűnnek az Európai Uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas technológiai színvonalú állattartó telepek is – ezt Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta kedden, a Sombereken tartott sajtótájékoztató keretében. Ahhoz, hogy ilyen korszerű létesítményeket hozzanak létre a gazdálkodók, most állami segítséget is kaptak. Ahogy a miniszter kifejtette, eredetileg ötven milliárd forintot szántak az állattartó telepek korszerűsítésére szerte az országban, de a beérkezett igényeknek megfelelően a keretet 260 milliárd forintra emelték. Ebből 30 milliárd forint érkezett 48 baranyai vállalkozóhoz. A támogatásról szóló okiratokat szintén az eseményen adták át a nyertes pályázóknak, a helyszínválasztás pedig nem volt véletlen.

– A mintegy 1500 lelkes Sombereken a mezőgazdaság gazdag múltra tekint vissza – ezt már Csoboth Tamás, a település polgármestere mondta. – Ez a mai gazdálkodóknak kellő alapot adott az eredményes működéshez.

A polgármester felidézte azt is, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók érdekképviseletére szerveződött meg 2002-ben a Somberek és Környéke Gazdakör, majd 2020-ban a Baranyai Ifjú Gazdakör. Mindemellett pedig a település már évek óta az egyik fő búzagyűjtő helyszín a Magyar Kenyere Programban. Ahogy Csoboth Tamás fogalmazott, ez nemcsak azt mutatja, hogy Sombereken aktívak a gazdák, hanem azt is, hogy a termelői összefogás a község határain túlra is kiterjed.

Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte a térség jelentőségét a magyar agrárium szempontjából. Megemlítette azonban azt is, hogy a mezőgazdasági fejlesztéseken kívül számos jelentős beruházás zajlik jelenleg is vagy kezdődik meg a közeljövőben Kelet-Baranyában. Ilyen az autópálya meghosszabbítása a horvát határig, de már előkészítés alatt áll a mohácsi kikötő fejlesztése, továbbá, ahogy azt az országgyűlési képviselő kiemelte, már a Duna-híd megépítése is látótávolságra van.

– Az agrárium az az ágazat, ahol a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés ellenére sem csökkent a termelés, sőt 8 százalékkal nőtt is – ezt ugyancsak Nagy István hangsúlyozta. Az agrárminiszter hozzátette, hogy a szektor támogatása a mostani forrás kiosztásával nem ért véget, hiszen hamarosan újabb 600 milliárd forint értékben írnak ki pályázatokat, amelyek többek között az állattartó telepek kisebb fejlesztésére irányulnak. A cél ezzel az, hogy a legkisebbtől a legnagyobb vállalkozókig mindenki nyertesnek érezze magát.