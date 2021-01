Fejlesztést és menüt is kaptak karácsonyra

Szilveszterkor és az új esztendő első napján is megvendégelték a mentőállomásokon dolgozókat, valamint a Covid-tesztelésben résztvevőket a megye 11 telephelyén – mondta Őri László (Fidesz-KNDP), a Baranya megyei közgyűlés elnöke.

Karácsony első napján a Baranya Segít Program keretében ünnepi ebéddel és vacsorával kívánt áldott karácsonyt Riegl Gábor siklósi polgármesterrel a helyi mentőállomáson dolgozóknak, a második napon pedig Nagy Csaba (Fidesz-KDNP) parlamenti képviselővel Szentlőrincen a Mentőállomáson szolgálatot teljesítőket lepték meg ebéddel és vacsorával.

Az elnök a többéves hagyományát követve – még pécsi alpolgármesterként indította – a pécsi Központi Háziorvosi Ügyeleten dolgozók részére is vitt üdítőt és házi süteményt.

Nagy Csaba parlamenti képviselő a közösségi oldalán karácsony előtt azt is közölte, hogy a Magyar Falu Program keretében elnyert több mint 73 millió forint kormányzati támogatásból újulhat meg a volt iskolaépület Felsőszentmártonban. A volt iskolában Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ működik, amelyet a helyi horvát közösség kezdeményezésére hoztak létre.

Nagy Csaba azt is közölte, hogy a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola tornatermének felújítása is megkezdődhet 37,5 milliós támogatásból. Nyílászárócserére, a tető rendbetételére, a födém szigetelésére is sor kerül. A programban 50 millióból a Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskolát is rekonstruálják.

Nagy Csaba a közösségi oldalán a védnökségével lezajlott Sellyei Gyerekesély Program karácsonyi akciójának eredményeiről is beszámolt: 1200 ormánsági családnak tudtak élelmiszercsomaggal kedveskedni az ünnepen.

Képünk archív fotó.