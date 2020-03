Fejlesztik a bicsérdi rendelőintézetet

A Magyar Falu Programnak köszönhetően mintegy 7,3 millió forint értékben érkeztek új orvosi eszközök Bicsérdre, 28 millió forintból pedig a rendelőépületet fejlesztik.

Egy új rendelői szobával bővítenek, így szét tudják választani a gyermek-, illetve a felnőttrendelést. A tervek szerint a gyerekek számára gyerekvárótermet alakítanak ki, a gyermekbarátabb környezet miatt a kicsik és a szülők is szívesebben érkeznek majd a rendelőbe.

Az épület infrastrukturális tekintetben is megújul, víz-, fűtés- és elektromos hálózat korszerűsítés is lesz. Az építési beruházás a közelmúltban kezdődött, az alapozás már el is készült. Várhatóan a nyár elejére fejeződnek majd be a munkálatok.

A település óvodafejlesztésre is nyert 30 millió forintot, ebből többek között kialakítanak egy új nevelői szobát, a belső óvodai részen pedig felújítás lesz, festés-mázolás és korszerűsítés. A munkák nyár elején kezdődhetnek.