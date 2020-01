Fejlődésre és nem háborúra van szüksége Baranyának

Fejlődés mindig békeidőben volt, háborúban csak romok maradtak – mondta a baranyai közgyűlés új elnöke, Őri László a lapunknak adott interjúban arra reagálva, hogy a pécsi önkormányzat egyfajta ellenállásba is kezdhet a kormánnyal szemben. A politikus partnerséget kínált a megyeszékhelynek, ahogyan Baranya összes településének.

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

– Beiktatása óta meg tudott már ismerkedni a városok, települések vezetőivel, az intézményrendszerrel?

– A megyei önkormányzat figyelmet fordít minden baranyai polgárra, minden településre. Kiemelten fontosnak tartom, hogy minél több kistelepülésre eljussak, az utóbbi hetekben többek közt Kisvaszaron és Baranyaszentgyörgyön jártam; mindkét látogatás szimbolikus is volt. Jelzi, minden baranyai egyformán fontos függetlenül attól, hogy valaki városban, vagy a legkisebb településen él. Mindkét említett kis településen szociális fejlesztéseket valósítunk meg a kormány támogatásával, amelyek a nehéz sorsú gyerekeknek és családoknak nyújtanak segítséget.

– Baranya megye előtt milyen feladatokat állnak?

– Vannak előrelépések, de Baranya még nem azt az arcát mutatja, amit szeretnénk. Pécs elindult a fejlődés útján, aminek jelei is látszanak már, hiszen az iparűzési adóbevétel 700 millióval nőtt, sorra újultak meg az óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők, de más mutatókban is történt javulás. Baranya megyében nagy többséggel azért szavaztak bizalmat a Fidesznek az emberek, mert tőlünk várják, hogy a kormányzattal partnerségben új lendületet adjunk a fejlődésnek, ami a településekkel és a polgárokkal közösen kidolgozott célok mentén tudatos folyamat eredményeként érhető el. A régió a rendszerváltás gazdasági összeomlásának nagy vesztese, amit nem egy-két év alatt fogunk tudni leküzdeni. Hiszek a valódi partnerségben, ha az itt élőkkel, az egyetemmel, a kamarával, a településekkel, a helyi vállalkozásokkal együtt tudunk dolgozni, akkor lesz lehetőségünk a fejlődésre. A megyei önkormányzat fontos feladta a területfejlesztés, jelenleg is 36 milliárd forint értékben 180 futó projektünk van, ebből a forrásból ipari parkokat hozunk létre, óvodák, bölcsődék vagy éppen piacterek újulnak meg.

– Siklóson éppen ellenkező folyamat zajlott le mint Pécsen, ott a Fidesz-KDNP szövetséget választották meg, és ők adhatták a polgármestert is.

– Riegl Gábor polgármester a mérnökember precizitásával vágott neki a siklósiakkal közösen megvalósítandó fejlesztési célok kidolgozásának, ebben a megyei önkormányzat partnere lesz. A fejlesztéseknél a legfontosabb, hogy a megye, a települések tervei találkozzanak a helyiek igényeivel és azok ne felülről megfogalmazott elvek alapján valósuljanak meg. Az is célunk, hogy minél több baranyainak biztosítsunk munkát akkor is, ha a piac erre nem képes. Az államnak, a megyei önkormányzatnak az a feladata, hogy a közfoglalkoztatási programot működtetve hasznos és értelmes munkát adjon, később pedig a munkaerőpiacon is megállják a helyüket az emberek. Egy példát említve, Vajszlón már fűszereket is előállítanak, Bóly viszont más tekintetben példa.

– Mégpedig?

– A bólyi óvoda és bölcsőde megújítása és az ipar fejlesztése azt üzeni a fiataloknak, hogy érdemes helyben maradni, családot alapítani. De hasonlóan komplex fejlődés zajlott Mohácson a tragikus hirtelenséggel elhunyt Szekó József vezetésével, a város azonban a jövőben csak akkor tud fejlődni, ha olyan vezetése lesz, amit támogat a többség. Komlóra rátérve elmondhatom, hogy Polics József polgármestersége idején ott is tudatos folyamattal fejlesztettek – elég a piacra, vagy utak, terek megújítására gondolni. Fontos azonban, hogy a város MSZP-DK-s hátterű képviselői ne gátolni akarják a munkát pillanatnyi politikai érdekeiktől vezérelve, mert a város nem késlekedhet.

– Pécs húzhatja magával a térséget és a megyét. Miként vélekedik arról, hogy a DK-s, MSZP-s támogatottságú irányítás alatt a város olyan szerepkört is betölthet, mint a kormányellenes megyeszékhely megtestesítője?

– A megye nem lehet sikeres egy sikeres Pécs nélkül, a város pedig az utóbbi másfél-két évben elindult a fejlődés útján, számos cég döntött Pécs mellett, a Thyssenkrupp, a Magnus Aircraft, a Harman, a Hanon System, a Viessmann, az Aldi. Kérdés, hogy Pécs miként tud élni a korábban lefektetett irány adta lehetőségekkel, milyen ütemben valósulnak meg a Fidesz által elindított beruházások, és hogy az új városvezetés tud-e hozni új befektetőket. Egy polgármesternek az ott élőket kell képviselnie, ami a kormánnyal szándékosan szemben állva nem lehetséges. Ez nem szolgálja Pécs érdekeit, mert háborúban mindig csak romok keletkeznek, építkezni békeidőben kiszámítható környezetben lehet, a pécsiek pedig fejlődést akarnak. Kiszámítható lépésekre és együttműködésre van szükség, mi nyitottak vagyunk erre, ezért is ajánljuk fel a partnerségünket Pécsnek.