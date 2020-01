Fejlődik a község, megújul a rendelő, az óvoda Bicsérden

A Magyar Falu Programnak köszönhetően Bicsérd is fejlődhet a közeljövőben, több nyertes pályázata is van az önkormányzatnak.

Az orvosi rendelő épületét 28 millió forintból fejlesztik, tervezik egy gyermekváróterem kialakítását is, így szét tudják választani a gyermek-, illetve a felnőttrendelést. Az épület infrastrukturális tekintetben is megújul, víz-, fűtés- és elektromos hálózat korszerűsítése is lesz. Ezen kívül mintegy 7,3 millió forint értékben érkeztek új orvosi eszközök a községbe, például bútorok, számítástechnikai, illetve korszerű orvostechnikai eszközök.

Óvodafejlesztésre is nyertek 30 millió forintot, ennek az alprogramnak a célja, hogy a kisgyermekes családok számára az alapvető közszolgáltatás a településükön vagy az ahhoz eső legközelebbi helyen legyen biztosítva, az óvodai szolgáltatás jól felszerelt és biztonságos épületben működjön. Vér József polgármester elmondta, Bicsérden többek között egy óvodapedagógusi, nevelői szobával bővítenek, ezáltal a dolgozók munkafeltételei is javulnak. A belső óvodai részen pedig felújítás is lesz, festés-mázolás és korszerűsítés.

A tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódóan nyert az önkormányzat egy kisbuszt, ez is a településen élők életét könnyíti meg.

Vér József a további fejlesztésekkel kapcsolatban is tájékoztatott, mint mondta, márciusban a tervek szerint indul a 2,5 kilométer hosszú bicsérdi bekötőút felújítása, a munkaterület átadása már megtörtént. Ezen felül a zártkerti részen egy földút kap majd szilárd útburkolatot, és víznyerőhelyet létesítenek a tavasz folyamán.

(Kiemelt képünk illusztráció!)