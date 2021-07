Fejlődik a MÁV: a vasútnak nem csak múltja van, hanem jövője is

Az idei évben több figyelem hárul a vasútra, ugyanis az Európai Parlament és a Tanács tavaly decemberi határozata alapján 2021-et a vasút európai évének jelölték ki. Az egész éves kampány legfőbb célja a vasút, mint a biztonságos és fenntartható közlekedési mód népszerűsítése. Magyarország az első hazai vasúti pálya létrejöttének kerek évfordulóját is ünnepli.

A vasutas­szakma ünnepének 71. programsorozata zajlott a hétvégén az ország több pontján is. A vasutasnapot – juliálist – minden évben júliusban tartják meg, hiszen 1946. július 15-én indult el Magyarországon az első gőzvontatású vonat Budapest és Vác között. A vasút létrejöttének 175. évfordulójára megyénkben is megemlékeztek a szombati vasutasnapon, ahol Szabó Csaba pécsi pályavasúti területi igazgató idézte fel a kezdeteket és számolt be a jelenkor történéseiről.

A Pécsi Pályavasúti Területi Igazgatóság nem csak megyénk és a dél-dunántúli régió három megyéjének vasútvonalait üzemelteti, hanem kezelésében áll még Zala és Fejér megye jelentősebb területe, továbbá Veszprém megye délkeleti csücskének vasútvonala is.

Mint az igazgató felidézte, a Budapest és Vác közötti szakasz után a vasutak építése országos szinten terjedt és felgyorsult, hiszen abban az időszakban a vasút volt a legkorszerűbb személy- és áruszállítási eszköz. Amerre a vasutat megépítették, ott az minden esetben és minden területen forradalmasította az ottani települések fejlődését és tette könnyebbé az ott élőknek az életét.

A pécsi igazgatóság területén 1957-ben létesült az elsű vasúti pálya, Mohács és Üszög között, a nagyobb teljesítményű szénszállítás miatt, melyen a következő két évben a szénszállításon kívül a teherforgalom és a személyszállítás is megindult.

– Soha senki sem vitatta a 175 év alatt, hogy a vasútnak milyen nagy jelentősége van, a MÁV a legnagyobb és legmeghatározóbb vállalatok egyike, idén pedig tovább erősödött, hiszen január elsején a Volánbusz Zrt. beintegrálódott a MÁV Zrt.-be, így együtt a vállalatcsoport 55 ezer főt meghaladó munkavállalóval rendelkezik – mondta a pályavasúti területi igazgató.

A vasút jelenleg – mint tudjuk – a reneszánszát éli, és a döntéshozók is felismerték a jelentőségét, így az a támogatás, amely a vasút irányába áramlik, ezermilliárdokban mérhető.

– A területünkön az elmúlt pár évben meg tudott valósulni a Kaposvár és Dombóvár közötti szakasz átépítése, emellett a Balaton déli partján lévő vasúti vonal teljes rekonstrukciója. A területünkön is központi forgalomirányításra berendezett vonalakat tudtunk létrehozni, néhány évvel ezelőtt ez a Pécs-Szentlőrinc-Dombóvár szakaszt jelentette, később pedig 2019. december 19-én a Dombóvár-Sárbogárd-Pusztaszabolcs vonalszakaszt. Emellett területünkön is megjelenhettek a korszerű, klimatizált motorvonatok, illetve legnagyobb örömünkre a jelenkor egyik legnagyobb büszkesége, a Kiss névre hallgató emeletes motorvonatok is megjelentek a Balaton-parton – mondta Szabó Csaba.

Hozzátette, a környezetvédelmi szabályozások, környezetvédelmi programok mind abba az irányba mutatnak, hogy a vasút szerepe a jövőben fel fog értékelődni. Magyarország a rárótt környezetvédelmi kötelezettségeit nem fogja tudni teljesíteni, ha a vasútnál a korszerűtlen energiaforrásokkal működő járművek cseréje nem fog megvalósulni. Ez pedig azt jelenti, hogy további beruházásokra lehet számítani, és kijelenthető, hogy a vasútnak nem csak múltja van, hanem jövője is, a vasutasoknak pedig biztos munkahelye.