Fekete jegesedés is okozhat balesetet

Az elmúlt hónapban 22 esetben intézkedtek közúti közlekedési baleset helyszínén a komlói rendőrök, ami valamivel kevesebb, mint a korábbi hónapokban.

A decemberi balesetek 3 esetben súlyos, 4 alkalommal pedig könnyű sérüléssel végződtek. Továbbra is döntően a 6-os, 66-os és a Komló-Mánfa közötti szakasz a legveszélyesebb, de a városon belül is történtek balesetek. Az ok – a Komlói Rendőrkapitányság tájékoztatója szerint – a sebesség helytelen megválasztása, a gyorshajtás, valamint az elsőbbségadási szabályok megszegése volt.

Felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy Komlón, a Pécsi úton szaporodtak meg a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek az utóbbi időszakban. Itt ugyanis az út burkolata viszonylag új, és simának mondható, azonban a terület domborzati adottságai miatt könnyen nedvesedik, párásodik. Ez a nedves felület a hideg időjárásban jegesedhet, és ezáltal kialakulhat az úgynevezett fekete jég jelenség, amely észrevehetetlen, és a rutinos, gyakorlott gépjárművezetőknek is okozhat ezáltal kellemetlen pillanatokat.

Azt javasolják, hogy csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú, téli gumiabronccsal felszerelt járművel induljunk útnak. A biztonságos követési távolság megtartására is külön felhívják a figyelmet, mert a komlói rendőrök gyakorlati tapasztalata az, hogy sok baleset azért következik be, mert az okozó lényegében „vakon vezet”, vagyis akkora sebességgel halad, hogy az általa belátott útszakaszon eleve nincs lehetősége megállni az akadály előtt, lereagálni a változó forgalmi helyzetet.