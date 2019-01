Feladták a leckét a matekfeladatok

Nagy volt az izgalom már szombat délelőtt fél tíz körül a megye középiskoláiban, csokit majszolva készültek a központi felvételire az általános iskolások. A legtöbb nebulót a szülők is elkísérték, volt, hogy ők még jobban aggódtak a vizsga miatt, mint csemetéik. A Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban az intézmény vezetője tartott rövid tájékoztatót a gyerekeknek, majd mind a 170 diák elfoglalta helyét a kijelölt osztályteremben.

A padokon a toll, ceruza, vonalzó mellett ki-ki kedvenc plüssét, kabaláját is elhelyezte. A feszültség szinte tapintható volt, ám a vizsgát felügyelő pedagógus kedves kérdéseinek köszönhetően sikerült kicsit elterelni a gyerekek gondolatait a rájuk váró megmérettetésről. Pontban tíz órakor aztán kézhez kapták a feladatlapot, először a magyar dolgozatokat, majd a matematika feladatsort töltötték ki.

A gyerekek 13 órától az internetről tájékozódhattak a feladatok megoldókulcsairól. Így számos internetes fórumon már szombat délután elolvashattuk a diákok véleményét a feladatlapok nehézségéről. Mint írták, a nyolcadikosok magyar kérdései nem voltak annyira bonyolultak, bár sokan kifutottak az időből. Többek között egy Radnóti Miklós-vershez és a Luca-napi népszokásokhoz kapcsolódóan kellett megoldaniuk példákat. A matek viszont az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nehéz volt, mértékegység-átváltás és geometriai feladatok is voltak, több kérdés még a nagyon jó matekosoknak is kihívást jelentett.

A vizsgát szervező középiskolák igazgatói a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a helyszínen tájékoztatták arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg a kiértékelt dolgozataikat, és három héten belül, február 7-ig minden vizsgázót tájékoztatnak az eredményekről. Ám az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem volt kötelező minden nyolcadikosnak megírni a felvételit, ugyanis a középiskolák maguk dönthettek arról, hogy beszámítják-e az eredményeket a felvételijük során.

Az Oktatási Hivataltól kapott tájékoztatás alapján az idei évben Baranya megyéből több mint 2000 – 6 évfolyamos gimnáziumba vagy 9. évfolyamra felvételiző – tanuló jelentkezett a középfokú írásbeli felvételi vizsgára, magyar nyelvből 2158-en, matematikából 2146-an vizsgáztak. Ez meghaladja az előző években jelentkezők számát, ugyanis 2018-ban magyar nyelvből 2119, matematikából 2019, míg 2017-ben magyar nyelvből 2115, matematikából 2100 fő jelentkezett középfokú írásbelire.