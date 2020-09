Felavatták a vasasi emlékparkban az új Szent Borbála tárót

Negyedik alkalommal szervezett a Vasasi Szent Borbála Egyesület retró bányásznapot, a szombati rendezvény fő programja a nemrégiben elkészült Szent Borbála táró avatása volt.

Ruzsicsics Ferenc, az egyesület elnöke elmondta, a táró létrehozása azért is bír nagy jelentőséggel, mert más bányászvárosokban lévő skanzenek még akkor készültek, amikor a bánya működött és a vájárok dolgoztak rajta műszakban. Itt azonban már 27 éve, a bánya bezárása óta nem csináltak ilyesmit.

– A táró elkészítését június 27-én kezdtük el, és nap mint nap dolgoztunk rajta. A keménymag, ahogy mi hívjuk

– mondta Orosz Ferenc.

Kovács István fejtési vájár, Fejes József akna vájár, Schiffler Károly biztonságtechnikai vezető, Orosz Ferenc elővájári csapatvezető, bányamentő, Ruzsisics Ferenc, a Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke, vájár bányamentő reggeltől estig dolgoztak a vájaton, voltak olyan napok, hogy rájuk sötétedett, így reflektor mellett fejezték be az aznapi munkát, szombaton és vasárnap Mohos Sándor, Tóth József és Jazbincsek László segített nekik. Az egyesület tagjai kiemelték még a 70 éves Mag Józsefet és a 74 éves Kakas Ferencet, aki főként a rablásnál (a bányában így hívták, amikor a beépített vasat kibontották, „visszarabolták”) segített.

A táró kialakításánál arra törekedtek, hogy minden élethű legyen, minden úgy nézzen ki, ahogy régen. Ruzsicsics Ferenc elmondta, az elmúlt években számos pályázati forrást nyertek az emlékpark bővítésére, de kellettek hozzá a nem anyagi természetű támogatások is, Hoppál Péter országgyűlési képviselő sokat segített nekik az eddigi terveik megvalósításában. Az egyesület a tervek szerint jövőre egy kassal (a bánya aljáig levezető felvonó) bővíti a park emlékmű állományát.

S bár a most felavatott táróra a legbüszkébbek, de a park kiemelkedő részét képezi a Bachmann Zoltán építész által tervezett Lélekmadár-Bányászhimnusz emlékmű, ez volt a professzor utolsó munkája halála előtt. Hat magyar és öt lengyel bányabalesetben elhunyt munkatársuk emlékére állította a város az egyesület kérésére és kezdeményezésére. Az emlékművet természetesen most is megkoszorúzták.

A retró bányásznap további programjában az új szabadtéri színpadon fellépett a Vasasi Bányász Fúvószenekar, Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara, a Bányászszív Dalcsapat és a Csillag Mazsorett Egyesület. Este pedig tűzijáték és bányászbál várta a résztvevőket.