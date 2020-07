Felavatták a Zengő impozáns, új acélkilátóját

Tiszta időben a Balatont, a Dráva térségét, s akár még Horvátországot is megcsodálhatjuk a Zengő új, acélszerkezetű kilátójának tetejéről. A beruházás a Zengő kincse – A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése kapcsán valósult meg, az uniós projektben a megyei önkormányzat mintegy 160 millió forintot nyert korábban.

A Dél-Dunántúl legmagasabb pontján hosszú évtizedeken keresztül egy geodéziai torony foglalt helyet, egy időben ez töltöttbe be a kilátó funkcióját is. A tornyot 2010-ben balesetveszély miatt zárták el a turisták elől, ez ugyan megmaradt, de köré építették a fémszerkezetű építményt, ez az új kilátó. A szerda délelőtti, ünnepélyes átadón részt vett és beszédet mondott Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, Hargitai János országgyűlési képviselő, Zádori János, Pécsvárad polgármestere, valamint Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere. A megyei elnök beszédében felidézte emlékeit a Zengő-heggyel és környékével kapcsolatban.

– Huszonkét éves voltam, amikor 2004 telén a családdal és ismerősökkel közösen jöttünk fel a Zengő csúcsára, és tiltakoztunk az ellen, hogy az akkori szocialista kormány egy nagy hatótávolságú katonai radart építsen – fogalmazott Őri László. – Az a kiállás, amelyet akkor baranyaiak, többek között pécsváradiak, hosszúhetényiek, a Civilek a Mecsekért Mozgalom aktivistái tettek, és az az összefogás mely akkor kialakult, példa nélküli hazánk történetében.

Elmondta azt is, hogy megérte a kiállás, hiszen ma egy gyönyörű, érintetlen természeti környezetben lévő, tájba illő kilátónál ünnepelhetünk, nem pedig egy részben elzárt katonai objektum tövében. Hargitai János megemlítette a terület kapcsán, hogy a több mint tizenöt éve történt események után évekkel később újabb összefogás következett, amelynek eredményeképpen megszülethetett a torony.

A tériszonyosok is bátran felmehetnek

A kilátó acélszerkezetét magas korlátokkal tették biztonságossá, így a tériszonnyal küzdők is biztonságban érezhetik magukat a magasban. A padlószintje pedig rácsos, amely még különlegesebbé teszi az élményt. Az építményt arra ügyelve hozták létre, hogy több turista egyidejű tartózkodása esetén is megfelelő biztonságot nyújtson, de ezzel együtt a kilátó tájba illesztésével egyidejűleg kiemelkedő esztétikai élményt is jelent az oda látogatóknak.

Az átadón a polgármesterek felhívták a turisták, látogatók figyelmét az értékmegőrzésre, arra, hogy a kilátót a lehető legjobb állapotban őrizzék meg az utókornak. Csörnyei László úgy fogalmazott, hogy a Zengő szimbólummá vált, azonban Hosszúheténynek különösen a szíve csücske. Zádori János köszönetet mondott a térség egykori 22 polgármesterének és önkormányzatának, valamint a civil szervezeteknek, aki összetartottak annak érdekében, hogy megvalósulhasson a projekt, hiszen ennél méltóbb helye a kilátónak nem lehet.