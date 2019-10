Félbevágott elektromos autóba is beülhettek a diákok

Több száz baranyai diák látogatott el szerdán a Mi a pálya? elnevezésű műszaki pályaválasztó fesztivál pécsi állomására, a sportcsarnokba.

Az esemény során az iskolások idén is olyan különböző szakterületekbe nyerhettek bepillantást, melyek modern világunkat működtetik. Huszonhét helyi és térségi szervezet állított standot, a Pécsi Szakképzési Centrum legtöbb műszaki jellegű szakképző iskolája képviseltette magát a rendezvényen.

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara is jelen volt és többek között a Pannon Hőerőmű Zrt., a Tettye Forrásház Zrt., és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara standjánál is érdeklődhettek a pályaválasztás előtt álló diákok. Az egyik leglátványosabb az E.ON-nál kiállított félbevágott elektromos autó volt, amibe a gyerekek bele is ülhettek.

A komlói Szilvási Általános Iskola tanulói is ellátogattak a rendezvényre, két hetedik osztályos lány lapunk kérdésére elmondta, ők még nem tudják mik szeretnének lenni ha nagyok lesznek, de a műszaki pálya is érdekli őket.