Felborul a közlekedés Uránvárosban

A Tettye Forrásház Zrt. szakemberei a Kőrösi Csoma Sándor utca teljes hosszában, 420 méteren építenek új, korszerű szennyvízvezetéket és kicserélik az érintett ingatlanok, társasházak bekötővezetékeit.

A kivitelezés az Ybl Miklós utca felől indul és 50 méteres szakaszokban halad. A munkálat alatt a Kőrösi Csoma Sándor utcában kétirányú lesz a forgalom az éppen aktuálisan lezárt szakaszig, onnan azonban az utca zsákutcává válik mindkét irányból. Egy-egy szakaszon kb. 2 hétig marad az útzár, ezt követően az ideiglenesen helyreállított útburkolaton újraindulhat a forgalom.

Az utca északi oldalán lévő parkolósávban is dolgoznak a szakemberek, emiatt a parkolás nem lesz biztosított (erre a célra a déli oldalon és a mellékutcákban kijelölt helyek használhatóak).

Aktuális forgalomkorlátozás: december 3-19. között az Ybl utca nyugati sávjából indulva 50 méter hosszan elzárják a forgalom elől a Kőrösi utcát, ez idő alatt a be- és kihajtás az Esztergár Lajos utca felől lesz biztosított. December 3-án 7.00 órától az északi oldali parkolósávot is lezárják.

Annak érdekében, hogy zavartalanul teljenek az ünnepek, a korszerűsítés első üteme után, december 19. és január 3. között az utca teljes hosszában visszaáll az eredeti rend. A munkálat várhatóan január 4-től folytatódik.

Vízvezetéket fektetnek a Türr István utcában

Dolgoznak a szakemberek a Türr István utcában is, ahol a régi acél és öntöttvas vízvezetékeket cserélik november 30-tól. A jövőre is folytatódó felújítás a Hajnóczy út felől indul, a Türr István utca nyugati oldalán 20-30 méteres szakaszokban halad a zöldterület és az úttest érintésével.

A forgalom biztosítása érdekében az utca keleti oldalán a munkálattal aktuálisan érintett szakasz mentén nem lehet parkolni, illetve az ünnepekig lezárják a Hajnóczy József kollégium Türr István utcai felőli oldalán lévő parkolót is.