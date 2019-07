Az utolsó gyereknapi kívánságot teljesítettük szombaton. A kérést Finakné Gyöngyi küldte be hozzánk, azt írta, szeretnének a családjukkal egy egész napot eltölteni a Mecsextrém Parkban.

Leveléből az is kiderült, hogy férjével, Jánossal nevelőszülők. Saját 9 éves lányuk, Viki mellett egy testvérpár is velük él. A 9 éves Szandra és a 4 éves Hanna. A gyerekek mosolya a legfontosabb, ezért szerkesztőségünk is mindent megtett azért, hogy a család kívánsága teljesülhessen.

Találkozásunkkor Gyöngyi elmondta, a nevelt gyerekek az idén március 29-én kerültek hozzájuk. Beszélgetésünk alkalmával utalt arra is, hogy érzelmileg nagyon összetett feladat a nevelőszülői szerepkör, amely még a gyerekeknek a legnehezebb. Éppen ezért, amióta bővült a család, azóta igyekeztek minél több élményt, programot szervezni a lányoknak, hogy igazi családi körben érezhessék magukat és normális körülmények között megélhessék a gyerekkorukat. Az újpetrei házuk udvarán számos játszóeszköz található, illetve voltak már strandon, a bizonyítvány osztás után fagyizni, állatkertben, most pedig szintén egy felejthetetlen családi élményben szeretnék részesíteni a gyerekeket.

– Nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen szervezésbe bekapcsolódhatunk és ezzel örömet szerezhetünk ennek a három gyermeknek – mondta Kotvász Gergő, az évente nagyságrendileg 50 ezer látogatót fogadó Mecsextrém Park vezetője, aki szombaton délelőtt köszöntötte a családot és rövid ismertetőjében elmondta, a gyerekek mit hol találnak meg a kalandparkban.

A lányokat leginkább a gokartozás érdekelte, ezt próbálták ki először, majd a kötélpályát a csúszdákat, és sok más mellett a bobozás sem maradt el. Szerencsére még a legkisebb, Hanna is nagyon sok mindennel tudott játszani. Bár a játékok többsége 5 éves kortól használható, az animátorok és a szülők gondos odafigyelésével a bobra és a kötélpályára már hároméves kortól is tudnak menni a gyerekek.

Mint olvasóink emlékeznek, május közepén arra kértük a kicsiket és nagyokat, álmodjanak egy nagyot, mi pedig gyereknap alkalmából megpróbáljuk teljesíteni a kéréseket. Az elmúlt hetekben sok örömöt, mosolyt, nevetést, maradandó élményt próbáltunk adni a gyerekeknek. Martint traktorra ültettük, Ádámot rendőrautóval vitettük az oviba, Mátét pedig a Magnus repülőgépgyár-látogatással repítettük az egekbe. Emellett pedig tv-tornyos és Dotto kisvonatos kívánságot is teljesítettünk.