Feléled a múlt és folynak a jó borok a megyei rendezvényeken

A nyár a fesztiválok és a szabadtéri programok időszaka. Jó hír, hogy nem kell az ország másik felébe utazni, ha szórakozni akarunk, hiszen Baranya megyében is számtalan rendezvény lesz az elkövetkező hetekben.

Rozé Fesztivál, Villány, július 12–13.

A villányi Rozé Fesztivál az ország legrózsaszínűbb rendezvénye, ahol idén is vidám és sportos hangulattal, könnyű­zenei programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. Fellép az Intim Torna Illegál, az Anna and the Bar­bies, a Blahalouisiana és az Iszkiri Gyermekzenekar. Szombaton pedig igazi karneváli hangulatban várnak mindenkit a Villányi RozéMaraton című jelmezes futóversenyre. A távot stílusosan rozéfröccs és málnaszörp frissítők kíséretében teljesíthetik a résztvevők.

Harkányi Fürdőfesztivál, Harkány, július 19–21.

Idén is megrendezik Harkány legnépszerűbb fesztiválját, így a fürdőben számos szórakoztató programmal, koncertekkel, gyermekműsorokkal, táncbemutatókkal, családi és sportprogramokkal várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. A fellépők között ott lesz a Rudán Joe Band, az Edda és Majka is. Természetesen idén sem maradhat el a vizespóló-szépségverseny. A programok között pedig a fürdő bármelyik medencéjében le tudjuk hűteni magunkat.

Dunamenti Halfesztivál, Mohács, július 20.

A halételek lesznek a főszerepben a Dunamenti Halfesztiválon, amiket nemcsak megkóstolni lehet, hiszen a baráti társaságok közös főzésre is jelentkezhetnek. Ezen a rendezvényen tehát senki nem marad majd éhesen. A főzést tartalmas kulturális programok és finom borok is színesítik. A színpadon a magyarországi német nemzetiségi kultúra képviselői mellett Ausztriából érkező fellépők is bemutatkoznak. Az idei rendezvény sztárvendégei a Bon Bon, valamint a Die Mayrhofner zenekar.

Kékfestő Fesztivál, Nagynyárád, július 27–28.

Hagyományőrző fesztivállal készülnek idén is Nagynyárádon, ahol a kékfestés rejtelmei­be tekinthetnek be az érdeklődők. A festőműhely is nyitva áll majd a látogatók előtt, de a kézműves vásáron mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelő szuvenírt. Emellett színpadi produkciók, előadások, ének­együttesek, táncosok szórakoztatják a vendégeket.

Ördögkatlan Fesztivál, Nagyharsány, július 30. – augusztus 3.

Az Ördögkatlan a megye legnagyobb összművészeti fesztiválja, idén több mint fél­ezer program közül választhatnak a látogatók. Lesznek színházi produkciók összesen kilenc helyszínen. A könyves műhely a kortárs magyar irodalom sokszínűségét szeretné bemutatni. A fellépők között ott van a Kiscsillag, Péterfy Bori & Love Band és a Quimby is. Ezenkívül lesznek kiállítások, filmvetítések és beszélgetések is.

Ostromnapok Fesztivál, Szigetvár, augusztus 2–3.

A szigetvári vár ostromának eseményeit elevenítik fel a fesztiválon a hagyományőrző harcosok és lovasok korabeli fegyverekkel. Emellett nagy hangsúlyt kap a Gasztro és Borudvar, ahol kiváló helyi nedűket kóstolhatunk, és a kornak megfelelő ételeket, finomságokat is élvezhetünk. A korbeli ruhákat nemcsak megcsodálhatjuk, hanem fel is próbálhatjuk, így lesz teljes ez az időutazás.

Dinnyefesztivál és Város Napja, Sellye, aug. 2–4.

A mézédes sellyei dinnye ünnepén kézműves vásárral, kóstolással és kulturális, zenei programmal várnak minden érdeklődőt. Ekkor rendezik meg a Város Napját is, amelyen koncertet ad például a Csík zenekar, Bereczki Zoltán és az ABBA Sisters is. A hagyományos Sellyefut futóverseny sem maradhat el, ezt augusztus 3-án, szombaton rendezik meg, ahol három különböző távon lehet indulni. Regisztrálni már most lehet a sporteseményre.

Siklósi Várfesztivál, Siklós, augusztus 8–11.

A siklósi vár legkiemelkedőbb rendezvényén a vár falai között életre kel a középkor, lovagi tornák, látványos felvonulás, párviadalok, trubadúrok és csatajelenetek szórakoztatják a vendégeket. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén nem három-, hanem négynapos lesz a rendezvény. Napközben a hagyományőrzésé lesz a főszerep, este viszont könnyűzenei koncerteken szórakozhatunk. Ellátogat a várba a Hooligans, Ganxta Zoli és a Kartel és Balázs Fecó is.

Pécsi Sörfesztivál, Pécs, augusztus 9–11.

A pécsi sört az egész országban szeretik és isszák, így kijár neki egy igazi fesztivál, amit idén az Expo Centerben rendeznek meg. A három nap alatt délelőttönként a gyermekeknek kedveskednek, ők kipróbálhatják a légvárat, az arcfestést, és még egy bohóccal is találkozhatnak. Délután elkezdődnek a koncertek, olyan sztárfellépők érkeznek, mint Tóth Gabi, Freddie vagy Pápai Joci, de lesz utcabál és retró diszkó is.

Kiskassai Fényfesztivál, Kiskassa, augusztus 18–20.

Kiskassán idén sem maradhat el a fényfesztivál, ahova három napon át várják a vendégeket. A rendezvény idei mottója: „A fény a bölcsekben születik.” A településen ilyenkor a művészet, a szórakozás, a hagyományok tisztelete, a sport és a közösség kerül a középpontba. Várják a nevezéseket a futball-, kugli- és pingpongversenyre, a legjobbakat az esemény zárónapján díjazzák is. Napközben is számos program lesz, és augusztus 19-én hajnalig fog tartani a báli mulatság.

Bőköz Fesztivál, Ormánság, augusztus 22–25.

A négy ormánsági kistelepülés, Kémes, Szaporca, Tésenfa, Drávacsehi összművészeti rendezvényén idén nyolcvan program közül lehet választani. A fesztivál kiemelt vendége ebben az évben a Pécsi Tudományegyetem. A színvonalas koncertek mellett olyan érdekesnek ígérkező programokon is részt vehetünk, mint a Templomjáró körút és a Kincses Karikázó biciklitúra, de a magyar pásztorkutyák terelőversenyét is megnézhetjük.

Zrínyi Napok Emlékünnepség, Szigetvár, szeptember 5–8.

Többnapos ünnepségsorozattal emlékezik meg Zrínyi Miklósról és bátor katonáiról idén is Szigetvár. Ilyenkor minden évben hagyományőrzők veszik birtokba a várat, akik segítségével megismerkedhetünk a hadi játékokkal, a végvári katonák tábori életével, a középkori várlakók mindennapjaival. Idén is hasonló programra lehet készülni, a történelem szerelmesei tehát most sem fognak csalódni.

Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál, Bóly, szeptember 7.

A bólyiaknak már nincs is igazi szüret egy jó kis csirkepaprikás nélkül. A hosszú lével és úgynevezett kanalas galuskával készített ételt az ősz eleji fesztiválon pedig bárki megkóstolhatja. A jó ételhez természetesen jó bor dukál, a bólyi szőlőhegy nedűit nemcsak megízlelhetjük, hanem meg is vásárolhatjuk a rendezvényen. A fesztivál fő fellépője a Bagossy Brothers Company, a szüreti bálon pedig a Depo Band húzza a talpalávalót.