Félelmet keltenek a száguldozó motorosok

Olvasónk szerint egyes motorosok nem csak a sajátjuk, hanem mások életét is kockára teszik.

„Kisütött a nap, máris motorbalesetekről kell olvasnunk – az elmúlt időszakban több is történt. A DN cikke szerint az elmúlt évek baleseti statisztikái alapján a 66-os út, Árpádtető környékén, a mánfai szakasz, valamint az Orfű felé vezető út a legveszélyesebb” – írta olvasónk K. T. monogrammal.

„Köztudottan ezek azok az utak, ahol rendszeresen „fitogtatják erejüket” a motorosok, néha elképesztő sebességgel haladva. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy sokszor félelmet keltenek az autósokban – legalábbis én ezt érzem. Mert amikor Orfű felé kanyargok az úton, unokáimmal a hátsó ülésen, és egyszer csak a szemközti sávban felbukkan egy motoros, mindig eszembe jut, hogy mi van, ha éppen akkor veszti el egyensúlyát, és esetleg belém csapódik. Mert szerintem ez, annál a sebességnél, amivel közlekednek, bármikor megtörténhet. Engem nem zavar, ha valaki akkor érzi jól magát a bőrében, ha sok az adrenalin.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az, hogy ezzel kockára teszi az életét, az ő dolga. Az viszont felháborít, ha valaki másokét is ily módon veszélyezteti. És úgy látszik, hiába minden év tavaszán a figyelmeztetés, hiába a szezonnyitó motoros gurulás – aminek célja a figyelem felhívása a biztonságos motorozásra –, mindig vannak, akik nem fogadják meg a jótanácsot. És a fokozott rendőri ellenőrzés is hiábavalónak tűnik – ha meg is büntetik a szabálytalankodókat, szerintem hatástalan. Az se lenne megoldás, ha a visszaesők motorját elkoboznák – biztos lenne egy „barát”, aki a sajátját kölcsönadná”.

Képünk illusztráció.