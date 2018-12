Felelősséggel jár a karácsonyi ajándéknak szánt állat

Állatot ajándékozni karácsonyra minden évben nagyon népszerű.

Pedig egy házi kedvenc befogadása nagy felelősséggel jár, ezért jól át kell gondolni a döntést. Farkas Tamás, a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke szerint a legfontosabb, hogy az állat ne meglepetés, hanem ajándék legyen. A leendő gazdának és az állatnak egymásra kell találnia. Hosszú éveket fognak leélni egymás mellett, ezért nem jó, ha a fa alatt találkoznak először, és kiderül, hogy nem illenek össze.

Minden évben vannak olyan esetek, hogy az ünnepi lelkesedés után, a hétköznapokba visszatérve a gazdák rájönnek, hogy nem tudnak gondoskodni az állatról, és visszaviszik a menhelyre. Pedig az a gazdának és a kis kedvencnek is nagy stressz. Mindez megelőzhető, ha már az örökbefogadás előtt tisztában vagyunk pár fontos tudnivalóval.

Először is azt kell figyelembe venni, milyen a megajándékozott személyisége, életmódja, és ennek megfelelően kell választani kisállatot. Nemcsak az ajándékozónak, hanem a leendő gazdának is tudnia kell, milyen igényei vannak az állatnak, és ezeket tudja-e biztosítani. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a házi kedvencnek a táplálék biztosítása vagy szükség esetén az egészségügyi ellátása anyagi terhekkel is jár, ezeket is vállalni kell, figyelmeztetett Farkas Tamás.

Állatot adni ajándékba nagy felelősség és életre szóló döntés, nem olyan, mint egy ruha, amit vissza lehet vinni a boltba, ha nem jó. Ha elég körültekintők vagyunk, a kis kedvencből hű társ válhat hosszú időre.

