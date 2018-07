Félidejénél tart az önkéntes egyetemisták kiképzése

Már évek óta nem találkozhattunk Pécsett gyakorlóba öltözött katonákkal, azonban az elmúlt napokban egy század fiatal egyenruhás bukkant fel a városban. Ők az önkéntes egyetemi század tagjai, akik minden reggel Pécsbányára indulnak a kiképzésre.

Bevették nemrég a Malomvölgyi-tó környékét az egyetemi század katonái, szárazföldön és vízen egyaránt. A négyfős csapatoknál előkerültek a gépkarabélyok, repültek a gyakorló kézigránátok a rögtönzött ügyességi pályán.

Félidejéhez érkezett ugyanis az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkezett egyetemisták kiképzése Pécsett. Mint Hegedüs Norbert alezredes, a kiképző iroda vezetője elmondta, a felsőoktatásban elsőként a Pécsi Tudományegyetemen alakult meg az önkéntes egyetemi tartalékos század, három hónappal ezelőtt. Jelenleg már nyolcvanhárman kötöttek szerződést a honvédséggel.

Immár a céltáblánál is bizonyíthatnak

Július elején hatvanheten kezdték meg a katonai kiképzést. Ők az első önkéntes területvédelmi tartalékosok, akik modulrendszerben kapják meg a kiképzést, ez összesen tíz különböző modulból áll. A gyakorlati és elméleti képzés az alapozással kezdődik, az egyik legfontosabb, amit minden katonának tudnia kell, az alaki foglalkozás, amelyen begyakorolják a különböző mozgásformákat, megismerkednek a köszönéssel, a kilépéssel, tisztelgéssel, rendfokozatokkal, az egyenruha-viselettel. Ezen túlmenően egészségügyi, harcászati ismereteket kapnak, megtanulják kezelni a gépkarabélyt és az egyéb fegyvereket.

Lelkesen, fegyelmezetten dolgozott mindenki

– A 16 kilométeres menetgyakorlaton – teljes menetfelszerelésben és gépkarabéllyal – jelesre vizsgázott a század – mondta Hegedüs Norbert. – A Mecsekben lelkesen és fegyelmezetten hajtották végre a feladatokat. A felkészítés végén komplex lőkiképzésen vesz részt a század, a sántosi lőtéren éleslövészettel egybekötve.

– Nagyon kedvezőek a tapasztalatok, fejet hajtok a diákok előtt, mert lelkesen, szívvel-lélekkel végzik a különböző feladatokat. Volt olyan hallgató, aki lázasan is végigcsinálta volna a menetgyakorlatot, természetesen ezt nem engedtük – mondta az alezredes.

Eleve egyenruhában érkeznek a bázisra

Reggel 8-tól délután 4-ig tart a kiképzés, ezt követően a pécsiek haza mehetnek, a vidékieknek pedig kollégiumi elhelyezést biztosít a honvédség. Legtöbben már eleve egyenruhában érkeznek meg a Pécsbányán berendezett kiképzőbázisra, így több alkalommal is nem kis meglepetést okozott a városban az egyenruhás katonák megjelenése.

Weich Lili, őrvezető a jogi karról érkezett – kérdésünkre elmondta, őt személy szerint egyrészt a kíváncsiság hozta az egyetemi századba, másrészt pedig pro és kontra mérlegelte a lehetőségeket, és arra jutott, hogy mindenképpen csak nyerhet ezzel a kalanddal.

A fegyelem és a szigor a legfontosabb

– Az első tapasztalatok nagyon jók, kedvelem a társaimat és a kiképzőket, és a légkört is ilyennek képzeltem el, mert a fegyelem és szigor a legfontosabb a fegyveres szervezetnél – tette hozzá Weich Lili. – Őszintén szólva kicsit tartottam a testnevelés óráktól, mert részleges felmentésem van, de ha nem tudok végigcsinálni egy feladatot, bármikor kiállhatok, ezért pedig sem a társaim, sem a kiképzők nem cikiznek sohasem. Ugyanakkor nagyon érdekes volt a harcászati és az egészségügyi oktatás.

Molnár Dávid őrvezető a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, diplomás ápolóként tanul, mellette mentőápolóként dolgozik. Mint elmondta, tantárgyfelvételnél tetszett meg neki a honvédelmi alapismeretek témakör, az első előadást követően döntött úgy, hogy kipróbálja magát a honvédségben.

– Nagyon kedvezőek az első tapasztalatok, itt remek lehetőség nyílik arra is, hogy kicsit megméressem magam, mire is vagyok képes a fizikai állóképesség tekintetében. Emellett a gyakorlatok és a lövészet is vonzó számomra.