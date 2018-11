Felméri az összes magyart a díjazott egyetemi docens

A Nemzetiségekért Díjat vehette át a megyenapon dr. Jarjabka Ákos közgazdász, a PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete igazgatója. Az egyetemi docens a tömb- szórvány- és diaszpórahelyzetben lévő magyarságot kutatja szerte a világban.

– Nemzetiségekért díjat kapott a magyarság kutatásáért?

– Mert nem szokványos magyar közösségekről van szó, hanem az anyaországtól 5-10 ezer kilométerre élő emberekről.

– Mennyi magyar él az országunkon kívül?

– Ellentmondásosak ezek az információk, mert van, ahol arra kérdeznek rá, mi az illető születési helye, másutt a nemzetiségi hovatartozásra, vagy hogy milyen nyelven beszél. Mindemellett jó közelítéssel 2,5-3 millió magyar él a határainkon túl a Kárpát-medencében, diaszpórában pedig további 2-2,5 millió szerte a világban.

– Melyik a legnagyobb határon kívüli magyar város?

– Amennyiben Kossuth Lajosra támaszkodunk, akkor az USA Ohio államában Clevelandet kell említeni, ahol már 1850-től folyamatosan jelentős magyar kolónia él. A napokban viszont Sao Paulóban jártam, és a brazil városban megdöbbentően sokan és igen aktívan őrzik magyar gyökerei­ket. Itt 160 ezres magyar származású közösség él az I. világháború óta gyarapodva.

– Igaz, hogy élénkül a magyar élet az Egyesült Államokban is?

– Szerveződik például egy washingtoni központ, de erős a New York-i és chicagói kolónia is, emellett Kanadában, Ottawában, Torontóban is szervezett magyar közösség él. Például minden évben kapok egy vaskos üzleti évkönyvet, melyben a tengeren túli magyarok kínálják egymásnak céges szolgáltatásaikat.

– Londont tartják még ilyen több százezres magyar bázisnak.

– Igen, de ott főleg gazdasági migrációról van szó, akik hazautalják keresetük egy részét. Egy felmérésünk szerint a kint lévő magyarok 80 százalékának nincs szándékában 3 évnél több időt külföldön tölteni.

– Főszervezője volt a PTE 650 éves jubileumi programjainak. Miként összegezné az ünnepi eseménysorozatot?

– A 3,5 éves munka alatt, több mint 150 rendezvényünk volt 2016–2017-ben, köztük EU. Az elnöki, miniszterelnöki és Nobel-díjas látogatókkal. Sokat jelentett, hogy igen jó csapattal dolgozhattam, de rengeteget köszönhetünk a PTE más szervezeti egységeinek, a városnak és az egyházmegyének is.

– Mi most a kutató legnagyobb célkitűzése?

– Szeretném, ha Pécsett létrejönne a Magyar Diaszpóra Ház. Itt egyetemi oldalról kutatni lehetne a magyar diaszpórák szellemi örökségét, másrészt hagyományőrző programokon különböző földrészek magyar kulturális csoportjai tarthatnának bemutatókat, mert keveset tudunk az ottaniakról, akik pedig büszkén őrzik magyarságukat.

– Igaz, hogy nagy amerikaifoci-rajongó?

– Amikor tehetem, nézem a kedvenc csapatom meccseit. Ugyanakkor lakhelyemen elnökségi tagja vagyok a Kozármisleny Sportegyesületnek. Másrészt dobolok a vezérszurkoló csapatban, annál is inkább, mert a lányom is ott játszik, aki serdülő válogatott kerettag. Megalakítottam továbbá helyben a Porta Pannonia Egyesületet, mellyel szeptemberben a mislenyi tó körül megrendeztük az I. Misleny Race-t, egy crossfit jellegű terepfutó versenyt.

Az Alföldről érkezett Baranyába Dr. Jarjabka Ákos 1972-ben született Szegeden. Kiskőrösön nőtt fel, ott is érettségizett, majd a JPTE Közgazdaságtudományi Karán szerzett diplomát 1996-ban. Azóta itt tanít, 2002-ben doktorált, 2016-ban habilitált, a PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetét irányítja. A sport mindig része az életének, volt játékosedző a Pécsi Gringos amerikaifoci-csapatban, kézilabdázott, biliárdozott, karatézott, teniszezett. Felesége, Sodics Judit szintén közgazdász, két lányuk van, Johanna (14) kézilabdázik és a Janus Pannonius gimnázium tanulója, míg Heléna (9) táncol a Tornádó SE-ben.