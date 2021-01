Felmerül a kérdés: a Diana téri piacot is lezárnák?

Úgy tájékoztatott a baloldali városvezetés, hogy a korábbi fejlesztésekből maradt tartalékból szeretnék a Diana téri piacot és annak környékét rendbe tenni. A piacot emiatt szintén bezárhatják, ráadásul akkor, amikor a vásárcsarnokot is – állítólag majd „megoldják”.

Miközben a baloldaliak a választások előtt azt próbálták elhitetni, hogy Pécsen az elmúlt években alig történt valami, most éppen az derült ki, hogy miután a baloldali városvezetés áttekintette a már futó vagy a már befejezett – közel félszáz – TOP-os projektek pénzügyi forrásait, mintegy 500 millió forintos tartalékot is talált, amit két újabb célra használna fel.

A kertvárosi Diana téri piac központi árusítóhelyét fejlesztenék, új, egységes arculatú, korszerű pavilonokat hoznának létre, megtörténne a piac területének burkolatcseréje, a közműbekötések felújítása, vízvételi helyek kialakítása, valamint akadálymentessé tennék a létesítményt is – erre mintegy 300 milliót szánnának. Ezzel együtt a Diana téren 200 millió forintból megújítanák a zöldterületeket, rendeznék a terepet, valamint kereskedelmi egységet is létrehoznának, illetve rekreációs célú fejlesztéseket is végrehajtanának.

Az elképzeléseket a nemzeti oldal is támogatja, ám arra is felhívták a figyelmet, hogy a projekteket 2023. június 31-ig kellene befejezni, ami akár párhuzamos lehet a vásárcsarnok ideiglenes bezárásával is. Ez pedig azt is jelentené, hogy egyszerre két elárusítóhelyet is elveszítenének, igaz Péterffy Attila polgármester az ezzel kapcsolatos kérdésre konkrét választ nem tudott adni a képviselőknek, csak azt hangoztatta, hogy egyelőre még nem ismert az ütemezés, de majd „meg fogják tudni oldani a problémát”.

Tény viszont az, hogy a piac melletti zöldterület fejlesztéséhez a lakossági ötleteket nem a választáson városvezető koalíció pártembereit indító Mindenki Pécsért Egyesület gyűjti majd be, hanem az idén nyáron bejegyzett Pécs Jövője Egyesület – ez derült ki az MSZP-s Schmuck Roland képviselő nyilatkozatából. A Mindenki Pécsért Egyesület nemrég keményen bírálta városvezetést az MSZP-s alpolgármester kinevezése miatt.

Hónapokat vártak az indulásra

Mint megírtuk, a pécsi vásárcsarnok kivitelezésére a közbeszerzési eljárást már az előző városvezetés idején lefolytatták a választások előtt nem sokkal, s akkor igényelték is a kormányzati többlettámogatást, miután drágább ajánlat érkezett a beruházásra, mint amekkora a rendelkezésre álló keret volt. Az új városvezetés azonban hónapokat várt a beruházás elindítására, és arra, hogy a munkakezdéshez szükséges forrást előteremtsék addig, amíg a kormánydöntés megszületik. A támogatói döntésre ősszel került sor, pedig a baloldali városvezetés is többször támadta a kabinetet, a baloldali narratíva szerint a kormány bünteti az ellenzéki városokat.