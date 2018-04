Félpályás lezárás várja az autósokat

Munkagépek foglalták el a napokban a belvárost a Kertvárossal összekötő Árpád hidat.

A hazai, több mint nettó 1,11 milliárd forintos forrásból megvalósuló beruházásban a felüljáró teljes körű rekonstrukciójára kerül sor. A munkálatok ideje alatt irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom, de a beruházás váltakozóan a híd alatti utak forgalmi rendjét is érinti majd.

Úgy tudjuk, a mostani félpályás lezárás három hónapot vesz igénybe – a munkások felmarják az aszfaltot, majd új burkolattal látják el. Többek között elvégzik a szigetelést is, és nem utolsósorban megújulnak a szegélyek és a vízelvezető rendszer is. Amennyiben szükséges, úgy a szerkezeti elemek javítását is elvégzi a kivitelező Egomax Kft.

Ennek a fázisnak a befejezése után állnak csak neki a híd másik részének, ekkor már a felújított részen halad majd a forgalom. Az egypúpú teljes rekonstrukciója előreláthatóan hat hónapot vesz igénybe, októberre készülhet el teljesen. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. sajtóosztálya megkeresésünkre elmondta, hogy a munkálatok kimenetelét az időjárás is befolyásolhatja.

A beruházás ideje alatt, főleg hétköznaponként, a reggeli és délutáni csúcsidőben torlódásokra számíthatnak a közlekedők az érintett útszakaszon.

A belvárost a Kertvárossal összekötő több mint háromszázhetven méteres hidat 1974-ben építették, mely akkor a megye és Magyarország leghosszabb utófeszített, előregyártott gerendás hídja volt. Húsz évre rá újították fel teljesen, majd a jelentős forgalmat lebonyolító egypúpúról néhány éve derült ki, hogy rossz állapotban van, ezért teljes szerkezeti rekonstrukcióra van szükség.