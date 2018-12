Felszentelték a bort János napján

A Pécsi Orbán György Kertbarát Kör az idén is megszervezte a hagyományos János-napi borszentelést. A rendezvényen a kertbarát kör elnöke, Halászné Bedekovics Katalin köszöntötte a megjelenteket az Apáca utcai irodaházban. A résztvevők által kirakott nedűket a közös ima után Nagy Norbert plébános szentelte fel, ezután pedig Matyikó Boglárka klarinétezett a közönségnek.

A hagyományok szerint János napján szokás az újbor megáldása, a szentelt bornak egykor mágikus erőt tulajdonítottak. Régen minden család bort vitt a templomba, amit a pap megáldott. Beteg embert, sőt háziállatot is gyógyítottak vele. Öntöttek belőle a pincében sorakozó boroshordókba is, hogy meg ne romoljon a finom itóka. A szokások bizonyos része mára elmaradt, de a borszentelés több településen is máig jelentős esemény.

A Pécsi Orbán György Kertbarát Kör több mint tíz éve szervezi meg Szent János napján a borszentelést, amelyen a szokás szerint más pécsi társ-borklubok képviselői, illetve pellérdi és kővágószőlősi borbarátok vesznek részt.

