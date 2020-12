Felszerelték a harkányi művelődési ház új névtábláját

Megváltozott a művelődési ház neve Harkányban. Csak az intézmény neve változott, a feladatok maradtak.

A Kulturális- és Sportközpont a közelmúltban elhunyt egykori iskolaigazgató, krónikaíró Kiss József nevét vette fel. A művelődési ház új névtábláját a napokban szerelték fel az intézmény homlokzatára.

A névváltoztatásra egyébként is szükség volt, mert egy módosított jogszabály miatt már csak meghatározott funkciót ellátó intézmények viselhetik a kulturális központ elnevezést. A művelődési házat, a tour­inform irodát, a sportcsarnokot és a könyvtárat is működtető harkányi komplexum a változással olyan névadó előtt tiszteleg, aki a könyvtár létrehozásában nyújtott közreműködése mellett a helyi kultúrában is maradandót alkotott.

A Fülöp Péter művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkár által engedélyezett módosítás értelmében az intézmény a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok nevet kapta, az intézmény alapvető feladatai nem változtak.