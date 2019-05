Feltárult az ásatások sötét oldala

A régészet „sötét” oldala tárult fel május 24-én a Régészet napján. A halál arcait mutatta meg a Csontváry Múzeumban egy avar kori temető különlegességeit elemezve Nagy Erzsébet, aki a térség több száz éves múltjából egyéb titkokat is elárult.

– Lassan negyven éve régészkedik.

– Makóiként mindig föld­­közelben munkálkodtam, aztán így választottam egyetemet is, de már a régészet igézetében. Bár magyar-történelem szakos tanári diplomám is van, csupán a gyakorló időben tanítottam, azt is Pécsett, az uránvárosi általános iskolában. Szegeden végeztem, de egyetemistaként idejártam gyakorlatra ásatásokra, s végül itt ragadtam.

– Hol kezdte a baranyai munkát?

– Zók-Várhegyen rézkori, bronzkori leleteknél. Az első önálló feladatom pedig az OTP alatti építkezésnél egy római kori kemencéről szólt.

– Mire igazán büszke a több évtizedes ténykedéséből?

– Az avar kori temetők feltárására, leletmentésére.

– Hány ilyen temető van Baranyában?

– Pécsett például Nagyárpád határában és Kertváros területén, a megyében pedig legalább negyvenöt-ötven helyen, Szebénytől Kékesden át Nagypallig. De foglalkoztam az összes népvándorlás kori temetővel is.

– Miről szólt a régészet napja, és az idei tematika, a sötét oldal?

– Szerettük volna az embereknek a régészeti tevékenység technikai részleteit és valódi tartalmát megmutatni. A sötét oldal kapcsán pedig a sírrablásoktól a felfedezőket érő „átkokig”, csapdákig sok minden elhangzott. Én a rejtélyek közül a halál megjelenését elemeztem, a temető feltárásokon keresztül az élet visszatükröződését a sírban.

– Mit tudunk az avar ősökről a temetkezésük alapján?

– Hasonló temetőik voltak, mint napjainkban. Továbbá, hogy útravalót tettek a halott mellé, edényben ételt, italt, a férfiak derekára pedig veretekkel telepakolt díszes öveket. Nem véletlen, hogy akkoriban rengeteg sírrablás volt.

– A régész életében az ásatás a középpont?

– Olyannyira, hogy bár az utóbbi tíz évben az autópálya-ásatásokat koordináltam, mégis kint voltam minden nap a terepen. Ezt a munkafázist csak egyszer lehet megcsinálni, és nem hibázhatunk.

– Mit csinál szabadidejében?

– Olvasok, és van egy kiskertem. Emellett két 25 éves teknőst és egy ötesztendős mentett cicát gondozok.