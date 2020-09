Feltorlódtak a kamionok a baranyai határon

Fél kilométeres kamionsor volt csütörtök reggel az udvari magyar–horvát határon. A rendőrök minden járművet tüzetesen átvizsgáltak és ellenőriztek.

Szeptember elsejétől, a tavaszihoz hasonlóan, a koronavírus terjedése miatt szigorúbb beutazási korlátozásokat vezettek be a magyar határokon, ami a horvát–magyar szakaszt is érintette. Leutaztunk Udvarra, hogy meggyőződjünk róla miként zajlik az ellenőrzés.

Reggel fél kilencre érkeztünk meg a határhoz. A falu előtt már feltorlódtak a kamionok, a település falutáblájánál 28 kamiont számoltunk össze. A határhoz még mintegy egy kilométeres út várt rájuk, ám a kamionok csak akkor mehettek át a falun, mikor a jelzőlámpa zöldre váltott. A sofőrök nem tűntek ingerlékenynek, nyugodtan beszélgettek.

A határ másik oldalán jóval kevesebb kamionos várakozott az átjutásra, de úgy tudjuk, hajnalban itt is hatalmas sor torlódott fel. Az első kamion, amit éppen ellenőriztek, szlovén rendszámú volt, ami Mohácsra igyekezett. A sofőr, maszkban és kesztyűben szállt ki a fülkéből, a magyar rendőr felszólítására kinyitotta a kamion hátsó ajtaját, ahová mi is benézhetünk, teljesen üres volt. A rendőr a kamiont tüzetesen átvizsgálta, mindenhová betekintett. A vizsgálat után a horvátok és a magyarok is ellenőrizték a szlovén férfi úti okmányát, majd elbúcsúztak tőle. Az egész művelet 15-20 percig tartott.

Ahogy a szlovén jármű elgurult, egy magyar rendszámú kamion vette át a helyét. A sofőr búzát vitt Zágrábba, onnan tartott hazafelé. Alighogy elkezdték a járművet ellenőrizni, egy német motoros érkezett. A férfi okmányait elkérték, majd közölték vele, hogy merre vezet át az országon a tranzitút.