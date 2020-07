Felújítás miatt drágul a pécsiek nyári tábora?

A balliberális városvezető, Péterffy Attila még június 4-én maga döntött úgy, hogy a két héttel később induló balatoni tábor díját duplájára emeli, s más táboroknál is emelnek. A politikus aztán a hatalmas felháborodást követően visszakozott, igaz, sokak számára nem volt akkor sem világos, hogy jövőre megemelik-e az árakat. Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető ezért is kérdezte meg az egyik közgyűlésen a városvezetőt, hogy milyen tervei vannak a jövőre nézve a táborok díjait illetően, amelyre Péterffy adott hivatalos választ.

A polgármester ebben azt írta, hogy a balatonfenyvesi táborok esetében 22 milliós felújítást végeztek el, a szolgáltatások önköltség számításánál ezt is figyelembe kell venni, s bár idén felülvizsgálták döntésüket, jövőre korrigálni, rendezni kell a táborok díját.

A városvezető hivatalos válaszából tehát az derül ki, hogy egy mindössze 22 milliós felújítás miatt drágíthatják meg a táborokat. Azt, hogy a fenyvesi táborok körülményein még a felújítás után is van mit javítani, mutatja, hogy a Demokratikus Koalíció frakciója péntekre „ünnepélyesen átadást” szervezett, hogy az általuk a fenyvesi tábornak vásárolt mosógépet át tudják adni a sajtó jelenlétében.

A tábori díjemelés kapcsán egyébként a városvezetés az önkormányzat vagyonrendeletére hivatkozott, de az önköltségi ár számításával kapcsolatos döntést nem az előző, hanem a mostani városvezetés hozta meg, a rendelkezés tehát nem a mostani városvezetéstől függetlenül alakult így.

Díjakat emeltek korábban is

Bár most az önköltségi ár korrekciójának nevezik az áremelést, a korábbi szocialista, balliberális időszakban jellemzőek voltak Pécsen a különböző díjemelések. Volt olyan esztendő, hogy a balliberálisok nyár végén megígérték, hogy szeptembertől nem emelik a víz, a távfűtés és a buszközlekedés díjait, de miután újraválasztották őket ősszel, jelentős, némely esetben közel 50 százalékos díjemelést hajtottak végre. Pécsen egyébként a képviselők tiszteletdíja már kétszer is emelkedett október óta.