Felújítják és korszerűsítik Rózsafán az épületeket

A község által megnyert pályázatok közül a legutóbbi kapta a legnagyobb összegű állami támogatást, csaknem százmillió forintból korszerűsítik az önkormányzati épületeket.

Az önkormányzat fejleszteni tudja az általános iskola és a közös önkormányzati hivatal kirendeltségének épületét, a konyha, étkező, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal épületét, valamint az óvodát is.

A korszerűsítés hosszú távú célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata. A projekt keretében így megvalósul mindhárom épület esetében a külső nyílászárók cseréje, a külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, és napelemes rendszert is kiépítenek.

Emellett a fűtési rendszereket is felújítják, és dr. Laki Tamás rehabilitációs szakmérnök bevonásával akadálymentesítik az épületeket.

A fejlesztés példát mutat a jövő generációjának az energiafelhasználás módjáról, és környezettudatosságra nevelő hatása is van.

– A pályázatot az előző vezetés adta be, a munkálatok várhatóan 2019-ben kezdődnek majd el, és 2020-ban fejeződnek be. Ha a jövőben megjelenik egy pályázat, és Rózsafa község be tudja adni rá a programját, mindenképp pályázni fogunk. Azt gondolom, hogy egy ilyen kis település számára minden nyertes pályázat előrelépést jelent – mondta el kérdésünkre Németh Norbert, Rózsafa község polgármestere. Hozzátette: A művelődési házat is szeretnénk fejleszteni, erre már egyszer beadtuk a programunkat, akkor sajnos nem nyertünk, de újabb kísérletet fogunk tenni rá – húzta alá.