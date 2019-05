Felújítják még a 48-as teret is

A mai kor igényeinek megfelelő közösségi térré alakítanák a 48-as teret, ezenkívül a Közösségek Háza és annak környezete is teljesen megújulhat pályázati támogatásból.

A tervek szerint a jellemzően civil szervezetek, egyesületek működésének teret adó Közösségek Háza alagsorának jelenleg raktározásra szánt részében alakítanának ki újabb helyiségeket. A mintegy 18 millió forintos beruházás keretében így a használaton kívüli termek korszerűsítését köve­tően a közösségek és a látogatók számára használható terek jönnének létre, ami csökkentené a létesítmény jelenlegi túlzsúfoltságát. A terv szerint a fejlesztés még az idén megvalósul.

Mindemellett a „Miénk itt a tér” pályázat keretében a Közösségek Háza közvetlen környezete is megújul, a megemlékezés parkja, a 48-as tér és a Zeneiskola előtti parkoló közösségi térré alakul. A területre többek között játszótéri eszközöket, okospadokat telepítenének, a meglévő támfal megerősítését, járda építését, valamint a parkoló teljes megújítását, egy korszerű rendezvénytér kialakítását is tartalmazza a projekt. Minden megújulna: a térburkolat, a zöldfelület – jelenleg a tervezési fázisnál tart a projekt.

– Számos nagyobb rendezvénynek, mint például a Komlói Amatőr Színházi Találkozó, vagy a Hét Domb Filmfesztivál ad helyet minden évben a városnak ez meghatározó tere, amely jelen állapotában már nem felel meg a mai elvárásoknak – hangsúlyozta Polics József, Komló polgármestere. A mintegy 130 millió forintos fejlesztési terv idén indul.

Gördeszkáznak

Kifejezetten a városban élő fiatalok igényeit figyelembe véve, a Közösségek Háza előtti területet is modernizálnák a közeljövőben – a komlói ifjúság régóta megfogalmazott vágya, hogy egy gördeszkapálya kapjon helyet valahol a városban. A Közösségek Háza előtti területen fogják ezt kialakítani, ellátva a szükséges eszközökkel, felszerelésekkel.

A terv szerint legkésőbb a nyár végére el is készülhet a speciális pálya, amit görkorisok, gördeszkások, kerékpárosok egyaránt használni tudnak majd. A beruházás mintegy 12 millió forintból valósul meg.

Mint azt Polics József, Komló polgármestere kiemelte, az utóbbi időszakban több közösségi teret is újjáépítettek városszerte, ám ennek az „extrém” sportnak a szerelmesei nem kaptak megfelelő területet, hogy szenvedélyüknek hódolhassanak – most a fiatalok régi vágya teljesülhet.