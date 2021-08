Felveri a gaz a pécsi belvárosi utcákat, zöldülnek a járdák is

Pécs városa is indult a Virágos Magyarország versenyen – kérdés, hogy vajon a pályázaton való eredményesebb szereplés érdekében burjánzik-e az apró zöld növényzet a városban?

Ezt ne hagyja ki! Üres lózunggá vált a baloldalon az antiszemitizmus elleni fellépés

A jelenleg hatályban lévő kormányrendeletek alapján az ingatlan előtti járdaszakasz gondozása az ingatlantulajdonosok kötelessége. Sajnos ennek elmulasztására is találunk bőven példát, nem egy belvárosi utcában a kocsiúton kell kerülgetni a járdán éktelenkedő gödröket és a bennük burjánzó növényvilágot.

Az azonban kiváltképp lehangoló, hogy egy olyan központi kulturális helyszínen, mint a Színház téren, a macskakövek közti résekben, sőt néhol még a lépcsőkön is felüti a fejét a gaz. Lombos növény növekszik még a kedvelt lakatfalból is. Nem kíméli a gyom a Flórián tér parkolóját vagy a Ferencesek utcájának alját sem. A Majorossy utcában a körzeti televízió volt épületének falából lombos fügefa növekszik, de az út mentét is gyomok övezik. A Papnövelde utcában elszomorítóak az állapotok: dús vadnövényzet nő a járdaszegélyek mentén, még a börtön épülete előtt is, de nehezen találni olyan utcát, melyet megkímélne a burjánzás.

Megkerestük a Biokom Nkft.-t a közterületek gondozását és gyomtalanítását illetően. Megtudtuk, a kapacitás- és költségkeretek is szerepet játszanak, illetve a kiemelt, forgalmasabb területeket gyakrabban tisztítják, a gyomosodást folyamatosan figyelik.

Látható, hogy a főutcán sűrűbben folynak munkálatok, a Színház teret leszámítva a Király utca jó állapotban van, azonban úgy tűnik, szükséges lenne a kevésbé frekventált utcák sűrűbb gyomtalanítása is, ezek a területek ugyanis láthatóan el vannak hanyagolva. A magánházak, intézmények előtti problémás területeket illetően pedig az érintett tulajdonosok feladata lenne a tisztán tartás, úgy látszik, ez is komolyabb szervezettséget igényelne a jövőben.

A gyomok nemcsak elhanyagolt látványt kölcsönöznek, de botlásveszélyt is okozhatnak és az érintett területek károsodásához is vezethetnek.