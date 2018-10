Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte az alsószentmártoni óvoda

Az ünnepségen Udvardy György megyéspüspök megáldotta az óvodában elhelyezett máriagyűdi kegyszobor-másolatot.

Alsószentmárton a pécsi egyházmegye egyik legdélebben fekvő települése. A magyar-horvát határ közelében található falu eredetileg főként délszláv származású lakosai a huszadik század utolsó évtizedeire mind elvándoroltak, helyükre pedig az addig a település határain kívül élő cigány lakosság költözött. Alsószentmárton így már a nyolcvanas évekre etnikailag homogén, kizárólag romák lakta településsé vált.

A Pécsi Egyházmegye a fenntartója a faluban működő Szent Márton Óvodának, amely idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. Az óvoda 1998-as létrejöttének körülményeiről az intézményt azóta is vezető Jovánovics Ágnes elmondta, az óvoda indításának gondolata abból táplálkozott, hogy látták: a roma származású gyermekek az állami köznevelés intézményeiben számos nehézséggel találkoznak, amelyek nagy része a nyelvhasználatból fakad. Az alsószentmártoni családok többségében ugyanis a beás nyelv muncsán nyelvjárását használják, így a gyermekek anyanyelve sem magyar. Az óvodapedagógus a helyi plébánossal, Lankó Józseffel együttműködve és Mayer Mihály akkori pécsi megyéspüspök támogatásával létrehozta az egyházi fenntartású Szent Márton Óvodát, ahol az elmúlt húsz évben számos gyermeknek volt lehetősége a megszokott, kétnyelvű környezetben ismerkedni az intézményes keretek között zajló neveléssel.

Október 15-én, a jubileumi ünnepségen Udvardy György megyéspüspök megáldotta az óvodában elhelyezett máriagyűdi kegyszobor-másolatot, amely a főpásztor szavai szerint azt jelzi, hogy életünket, mindennapjainkat a Boldogságos Szűzanya oltalma alatt akarjuk élni. A megyéspüspök arra biztatta a gyermekeket, a szülőket és az óvoda dolgozóit is, hogy forduljanak bizalommal a Szűzanyához, bátran érintsék meg a szobrot az óvodába érkezéskor és távozáskor.

Az óvoda udvarán bemutatott szentmise prédikációjában a pécsi megyéspüspök a szeretetet állította középpontba. Mint mondta, az Isten-ismertre is a szeretet vezet, hiszen amikor szeretettel fordulunk egymás felé, amikor a másik ember javát akarjuk, akkor olyan gazdagságot fedezünk fel, ami az Isten ismerete: felismerjük, hogy ő szeret bennünket és jót akar nekünk. Az Atya szeretetének ismeretéből pedig élet fakad. Ez a krisztusi szándék vezérelte az óvoda alapítóit, valamint mindenkit, aki az elmúlt húsz évben azon fáradozott, hogy az ide járó gyermekek is felismerjék: az Isten szereti őket, az Isten irgalmas, az Isten Atya. A főpásztor azt is elmondta, „hisszük, hogy aki megtapasztalta Isten jóságát, sokkal inkább helyt tud állni az életben, mintha nem hallott volna Istenről és nem ismerné az ő parancsait”.