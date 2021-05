Ferencz Gitta első saját dalát a vírushelyzet ihlette (videó)

Ha a járványhelyzetnek van valami pozitívuma, az az, hogy sok művészt megihletett. Ferencz Gitta is a jelenlegi helyzethez kapcsolódóan írta meg első saját dalát, amelynek a napokban megjelent videóklipjét a festői Zengővárkonyban forgatta.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára folytatja a keleti vakcinák elleni kampányt

Az elmúlt egy év – pontosabban most már több mint egy év – lelkileg is megterhelő volt szinte mindenki számára a korlátozó intézkedésekkel, a kényszerű karanténnal, a minket körülvevő bizonytalansággal. Jól jön ilyenkor a biztatás, hogy lesz még jobb is. Ebben akár egy dal is segíthet, és Ferencz Gitta új szerzeményének pont ez a célja.

– Karácsony környékén sétáltattam a kisfiamat Pécsett, a belváros utcáin, és miközben toltam a babakocsit, és néztem az ünnepi fényeket, elgondolkodtam az elmúlt év történéseiről – mesélte lapunknak az énekesnő. – Akkor született meg a dal szövege a fejemben, amely, ahogy a címe is mutatja, arról szól, hogy mindig van remény. Hogy a mostani helyzet csak egy átmeneti időszak, és hinni kell abban, hogy a dolgok jóra fordulnak.

A dalhoz a klip is elkészült, ami pár napja már elérhető az egyik legnagyobb videómegosztó portálon. A videót már csak azért is érdemes megnézni, mert azt a megye egyik igazán festői falujában, Zengővárkonyban vették fel. Ahogy Ferencz Gitta elmondta, mindenképpen egy békés helyszínen akart forgatni, ahova el lehet vonulni a világ problémái elől. Kutakodása közben bukkant rá a zengővárkonyi vendégházra. Egyből megtetszett neki a hely hangulata, így nem is gondolkodott tovább azon, hova menjen forgatni. Persze nemcsak a mondanivaló és a helyszínválasztás miatt különleges ez a szám, hanem azért is, mert ez az énekesnő első saját szerzeménye.

– Tudom, hogy sokan mondják ezt, de én tényleg már kisgyerekkorom óta szeretek énekelni – emlékezett vissza. – Eddig hobbiszinten foglalkoztam vele, azonban remélem, hogy több is lesz belőle. Feldolgozásokat már jó tíz éve készítek, de most először írtam saját dalt. Persze akadt segítségem, Horváth Krisztián is közreműködött a szám elkészítésében.

Ferencz Gitta egyébként bonyhádi származású, de jó ideje Pécsen él. Kifejezetten éneket nem tanult, többször volt énektanárnál – Budapestre és Pécsre is járt –, azonban mindig közbejött valami, ami miatt kénytelen volt abbahagyni. A zene viszont így is vele maradt, és ahogy lapunknak is elárulta, komoly tervei vannak. Következő számára már nem kell sokat várni, május végén vagy június elején újabb videóklipet fog nyilvánosságra hozni.