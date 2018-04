Fesztivál otthona lesz a Gandhi

Országos művészeti fesztiválnak adott otthont a pécsi Gandhi Gimnázium.

Tíz középiskola diákjai mérték össze tudásukat és ügyességüket a baranyai megyeszékhelyen. Idén a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont az Arany János Kollégiumi Program Művészeti Fesztiváljának. A háromnapos rendezvénynek másodszor volt helyszíne a pécsi iskola, mely Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye. A programban részt vevő középiskolák már tizenkettedik alkalommal találkoztak, mondta Prekesztics Gergely, a Gandhi Gimnázium AJKP programvezetője.

Az idei rendezvényre közel száz diákot vártak, többek között Baktalórántházáról, Hajdúböszörményből, Hódmezővásárhelyről, Ózdról, Törökszentmiklósról és Püspökladányból is érkeztek versenyzők. A fesztiválon egyéniben és csoportban is színpadra léphettek a diákok, hangszer, ének, néptánc, színjátszás vagy akár képzőművészet kategóriában. A vendégeknek a fesztivál közben arra is volt lehetőségük, hogy megismerjék Pécset és a házigazda intézményt, így az iskola előző tanévben indult alapfokú művészeti oktatási tevékenységét is.

Az Arany János Kollégiumi Programot 2004-ben vezették be országosan, fókuszában az egyéni különbségekre alapozott nevelés áll. A program célja többek között, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak érettségit adó szakközépiskolai és gimnáziumi osztályokban. Ennek része a művészeti fesztivál is, amelynek keretében minden évben megmérettetnek az intézmények legügyesebb tanulói. A pécsi Gandhi Gimnázium diákjai hagyományosan jól szerepelnek a színvonalas fesztiválon, a Gandhi Hagyományőrző Együttes tavaly és tavalyelőtt is kategóriagyőzelmet ünnepelhetett.