Fiatal családoknak adnak segítséget az otthonteremtéshez

Tavaly is sikeresnek bizonyult az önkormányzat otthonteremtési programja – a három éve indított támogatási formával cél, hogy a város megkönnyítse a helyi, vagy a városba költöző fiatal családok első lakáshoz jutását. A program idén is folytatódik.

Tizenhat család kapott összesen 12 millió forintot otthonteremtésre 2018-ban a komlói önkormányzattól. A támogatás legfontosabb feltétele, hogy az érintettek helyi óvodákba-iskolákba járassák a gyerekeiket. Három éve indította el saját otthonteremtési programját a komlói önkormányzat azzal a céllal, hogy megkönnyítse a helyi, vagy a városba költözni akaró fiatal családok első lakáshoz jutását.

Az igénylők alapesetben félmillió forintot, ezen felül gyerekenként pedig további kétszáz­ezret kaphatnak. Felerészben vissza nem térítendő támogatásként, felerészben pedig kamatmentes kölcsönként.

Mint azt Polics József, Komló polgármestere kiemelte, a támogatás építkezésre illetve használt lakás vásárlására is igénybe vehető. Akár a családi otthonteremtési kedvezmény mellé, akár attól függetlenül is lehet kérelmezni. – Főként az alacsonyabb jövedelmű, rászoruló családokat szeretnénk segíteni, ezért az elbíráláskor az egy főre jutó jövedelmet vesszük figyelembe. Ennél is fontosabb azonban, hogy a támogatott családoknak vállalniuk kell, hogy gyerekeiket komlói óvodákba és iskolákba íratják be – foglalta össze a polgármester.

A tavalyi évben 14 család kapott csokhoz kapcsolódó támogatást, ketten pedig első lakásvásárlásához vették igénybe az 500–900 ezer forint közötti pénzügyi segítséget. Az érintett családokban élő 21 kisgyerek várhatóan évekig a városi oktatási intézményekben fog majd tanulni.

Az otthonteremtési program idén is folytatódik: a költségvetés tervezésekor beépítik az ehhez szükséges forrást. Az anyagi támogatás mellett az új lakás építését tervezők ingyenes, közművesített építési telket is kaphatnak a várostól. A részletes igénylési feltételekről az önkormányzatnál lehet érdeklődni, valamint a honlapon tájékozódni.

Ház építéséhez ingyen telket adnak

A komlói önkormányzat 2016 elején döntött a város által kínált lakásvásárlási és -építési célú támogatások rendszerének átalakításáról és kiszélesítéséről. A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) indulásával párhuzamos döntés egyértelmű célja volt, hogy egyrészt segítse a komlói fiatalok helyben maradását, másrészt megkönnyítse a városba költözni szándékozók helyzetét is. Az első évben összesen 21,3 millió forintot osztott ki a város 26 pályázó fiatal családnak.

A támogatási összegek 500 ezer és 1,1 millió forint között mozogtak, átlagban mintegy 790 ezer forintot kaptak az igénylők. További négy családnak adott ingyen építési telkeket a város Dávidföldön. 2017-ben tizenöt család igénylését bírálta el pozitívan a képviselő-testület, összesen több mint 11,5 millió forintnyi támogatást kiosztva. További két család saját ház építésére kapott önkormányzati telket.