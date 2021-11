Fiatalok is élnek drogokkal, ezért nagyon fontos a prevenció

Olvasóink jelezték, hogy városszerte előfordul a droghasználat igen fiatalok körében is. Egy édesapa bevallása szerint kamasz gyereke, ha nem utasítaná el, rövid úton juthatna bármilyen szerhez. Máté Zsolt addiktológiai konzultánst kérdeztük a helyzetről.

Máté Zsolt a Drogprevenciós Munkacsoport szakmai koordinátoraként komplex drogprevenciós munkát folytat. Megerősítette, hogy a probléma sajnos valós, azonban pontos statisztikák nem állnak rendelkezésre a fogyasztásról, így nehezen mérhető a súlyossága. Az bizonyos, hogy az illegális szerek esetében rendkívül nagy kockázatot jelent az is, hogy nem tudni a pontos hatását és összetételét, ezáltal tovább fokozva a veszélyeit.

Ha valaki a környezetében ilyesmit tapasztal, mindenképp érdemes megpróbálni segíteni, azonban nem mindegy, hogyan. Ez sokban függ a személyes kapcsolat mélységétől. Másképp fordulhatunk ugyanis egy osztálytárshoz, baráthoz, vagy egy alig ismert szomszédhoz – a bizalom rendkívül fontos ebben a helyzetben is.

– Az is segíthet, ha nem egyedül döntünk a kérdésben, hanem másokat is bevonva vitatjuk meg, kihez forduljunk. Amennyiben konkrét intézmények környezetében tapasztaljuk a szerhasználatot, érdemes az iskola illetékeseivel beszélni, illetve drogprevenciós egyesületek segítségét is kérhetjük – mondta a szakember.

– Az INDÍT Közalapítvány Alternatíva Ifjúsági Irodájához például bizalommal fordulhatunk, ha nem tudjuk, mi lenne a legmegfelelőbb lépés, s ők segítenek átbeszélni a helyzetet.

Egyre többen szorulnak segítségre

Az Drogprevenciós Munkacsoport kiemelt figyelmet fordít a függőség megelőzésére, a szakember ezt tartja a legfontosabbnak.

– Az addikció kialakulása számos körülménytől függ. Léteznek védőfaktorok, melyek csökkentik a függőség kialakulásának esélyét. Ilyen például a problémamegoldó készség, a szerető családi közeg, a vallás, a média tudatos használata és a jövőorientáltság, illetve a célok követése és az erős tanulási vágy is. Segíthet a konstruktív versengés is, mely nem az ellenfelek megsemmisítését, hanem a „fair play” elveit tartja szem előtt. A kockázati tényezők növelik a függőség esélyét. Ide tartozik az iskolai bántalmazás, a párkapcsolati erőszak, a súlyos, nem megfelelően kezelt családi konfliktusok és a rossz szülő-gyermek kötődés. Kockázatot jelent az iskolai lógás, valamint a szerhasználatot elfogadó közösségben való felnövés is – részletezte az addiktológiai szakértő.

Fontos tehát a fiatalok mentális és lelki állapotának javítása és stabilizálása, a megfelelő tájékoztatásuk, ugyanis úgy tűnik, a pszichoaktív szerekhez való hozzájutás nem jelent leküzdhetetlen akadályt, s kizárólag jogi eszközökkel lehetetlen kezelni a problémát.

– Nagyon fontos lenne a munkáltatókat is bevonni a prevencióba, ugyanis az iskolából kikerülve nem igen találkoznak ilyen programokkal az emberek, s talán senkivel nem tudnak ezekről a kérdésekről érdemben beszélni. Egy-két cég egészségnapján részt vettünk már, de a többség még nem foglalkozik ezzel a területtel, pedig hiánypótló lenne – mondta Máté Zsolt.