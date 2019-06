Fiatalok rongálják a játszóeszközöket Rózsadombon

Lapunk sem először foglalkozik azzal, hogy a fiatalok nem rendeltetésszerűen használják a játszótereket. A probléma a legtöbb pécsi játszótéren felütötte már a fejét, most Rózsadombon, a Gadó utca 17. szám előtti játszótér kapcsán elégelték meg a szülők az áldatlan állapotokat.

A rózsadombi Gadó utcai játszótér ebben az évben több változáson is átesett, hiszen a szülők kérésére a városüzemeltető Biokom kicserélte a homokot, valamint a hinta vázát lefestették és alá kavicságyat tettek. A közelben lakó kisgyermekes anyukák több éve rendszeresen küzdenek azokkal a fiatalokkal, akik esténként itt töltik az időt, rongálják a padokat és a játszóeszközöket, utána pedig rengeteg szemetet hagynak maguk után. Korábban hat hinta volt itt, amelyből egy volt használható. Most két hintahely maradt, ahová a szülők vásároltak két babahintát, hogy a gyerekek használni is tudják.

– Rendszeresen rá kell szólnunk a tizenévesekre, hogy ne üljenek bele. Emellett szinte mindennapos, hogy halmokban áll itt a szemét és a cigicsikk, amelyeket a „nagy gyerekek” hagynak itt – mondta Baksa Tímea, a játszótér melletti tömb egyik lakója. Most leginkább azt szeretnék elérni, hogy a homokozó körüli részt elkerítsék és a hinta környéki padokat pedig vigyék el, hiszen az csak a rongáló fiatalokat vonzza. Mint fogalmazott, jelenleg rendszeresen fél órát takarítanak a szülők egy harmincperces játék után.

A kerítés pedig azért kiemelten lenne fontos, hogy a gazdik ne engedjék be a homokba a kutyákat. Úgy, hogy a közelben két nagyobb kutyafuttató is van, de az Illyés Gyula út melletti füves terület is kiválóan alkalmas a kutyák sétáltatására.

Szélmalomharc a szemetelők ellen

Baksa Tímea elmondta, amellett, hogy a Biokomnál kopogtatnak a kerítés ügyében, a közterület-felügyelőket és a rendőröket is többször kihívták már a fiatalokra. Egy alkalommal ötezer forint bírságot is kiszabtak, ám úgy tűnik, ez nem rettentette el a rongálókat a játszótérről. A szülők egyébként maguk próbálják rendben tartani a teret, összeszedik a fiatalok után a szemetet, összesöprik a cigicsikkeket, megforgatják a homokot. Úgy érzik azonban, hogy szélmalomharcot vívnak, hiszen másnap minden kezdődik elölről.

Sajnos egyáltalán nem ritka eset

Nem először foglalkozik lapunk sem ezzel a problémával, néhány éve a Budai Vámhoz közeli játszótéren fecskendőket „találtunk”, tavaly a Domus áruház mögötti játszótér kapcsán panaszkodtak a szülők arról, hogy bandázó, italozó, drogozó fiatalok foglalják el rendszeresen a területet, kiszorítva ezzel a kisgyermekeket. A probléma sajnos nem csak Pécsre jellemző, a nyári időszakban szinte hetente jelenik meg az országos sajtóban ilyen hír. A felháborító esetek ellen talán a rendszeres bejelentésekkel tudnak tenni a szülők.