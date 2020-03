Figyelem! Csütörtöktől változik a buszok menetrendje Pécsen

Íme a részletek.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

Pécs önkormányzata folyamatosan vizsgálja a lehetőségét, hogy alakítsa a közösségi közlekedési járatok menetrendjét – olvasható a városháza közleményében.

Céljuk – írták -, hogy az új koronavírus járvány okozta kitettséget az arányosság elvét is figyelembe véve minimalizálni tudják. Azonban a helyi gazdaságban fontos szerepet játszó munkáltatók működése is fontos, ennek fenntartásához elengedhetetlen, hogy a munkavállalók minél kisebb víruskitettség mellett munkába járhassanak. Ugyanígy biztosítani szeretnék az alapvető élelmiszerekhez, gyógyszerekhez, tisztálkodószerekhez jutás lehetőségét is. Azonban kimondott céljuk, hogy a járvány által fokozottan veszélyeztetett idősebb korosztály mellett mindenki más, aki teheti, otthon maradjon – áll a közleményben.

A fenti célokat figyelembe véve március 26-a, csütörtök 0:00 órától, a gyakorlatban reggel 4 órától az alábbi menetrend lép életbe a pécsi helyi járatú autóbuszjáratokon.

HÉTKÖZNAP SZOMBAT VASÁRNAP 4.00-17.00 óráig Az eddigi, már meghirdetett menetrend szerinti járatok közlekednek. Az eddigi, már meghirdetett szabadnapi, azaz szombati menetrend szerinti járatok közlekednek. Az eddigi, már meghirdetett munkaszüneti napi, azaz vasárnapi menetrend szerinti járatok közlekednek. 17.00-23.00 óráig

(VÁLTOZOTT!) Munkaszüneti, azaz a vasárnapi menetrend van érvényben.

Kivéve: 20, 21, 121-es járatok, melyek ugyanúgy hétköznapi menetrend szerint működnek. Az eddigi, már meghirdetett szabadnapi, azaz szombati menetrend szerint közlekednek. Az eddigi, már meghirdetett munkaszüneti napi, azaz vasárnapi menetrend szerint közlekednek. 23.00-4.00 óráig

(VÁLTOZOTT!) A járatok nem közlekednek, kivéve az autóbuszvezetők beszállítását végző járatok. A járatok nem közlekednek, kivéve az autóbuszvezetők beszállítását végző járatok. A járatok nem közlekednek, kivéve az autóbuszvezetők beszállítását végző járatok.