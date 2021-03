Film is készülne a szászvári értékekről

A település értékeinek megőrzésére kiemelt hangsúlyt fektet a szászvári önkormányzat – egy honlapot hoznának létre, ahol megjelenítenék az korábbi években sikeresen megvalósult értékőrző munka gyümölcseit, a feltárt helyi értékeket oly módon, hogy a mai kor embere, és azon belül is különösen a fiatalabb generáció is azokat a magáénak érezze.

Ennek megvalósítása érdekében „Unokáink is látni fogják” címmel támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat a Hungarikum pályázatra. Ha nyernek, az Értéktárról nagy felbontású fotóanyag készülne, illetve forgatnánk róla egy filmet is, vonzóvá téve az ismeret­anyagot a fiatal felhasználók számára.

A településre látogatók számára is igyekeznek korszerű megoldásokkal szolgálni: valamennyi szászvári értéket rögzítenék internetes térképen is, illetve útvonaltervezőt is integrálnának az új honlapra. Az épített értékekre okostelefonnal beolvasható QR-kódok kihelyezését tervezik, amelyek az adott helyi érték aloldalán nyitják meg a böngészőt, gyors tájékoztatást adva a látogatónak az épületről, műemlékről.

Mindezek mellett 2500 darab, a település különböző pontjain hozzáférhető kiadvány is készülne, tartalmazva az értéktár elemeiről készült friss képanyagot, a QR-kódok és a honlap használatának rövid ismertetőjét, valamint egy térképet. A pályázatról döntés nyár elején várható.