Filmbe kívánkozó lánykérés zajlott a PFZ koncertjén

Különleges meglepetés érte a február 14-i koncert közönségét a Pannon Filharmonikusok koncertjén, de közülük is egy hölgy számára vált igazán felejthetetlenné a pillanat, akinek mesébe illő lánykérésben volt része. Párja, Soós Szabolcs hónapokkal korábban jelentkezett a zenekar felhívására, akik a Házasság hete alakalmából ajánlották fel a lehetőséget a bátor jelentkezők számára.

A zenekar is készült az eseményre, mivel előttük is nyílt titok volt, hogy lánykérés lesz a koncert közben, de nem tudták kié. Meglepetésként a Nászindulóval készült az együttes. A nagy pillanatban fel is csendült az ismert dallam, de arra senki sem számított, hogy nem a közönség soraiból, hanem a muzsikusok közül kerül fel a gyűrű a meglepett hölgy ujjára.

A filmekbe illő színpadi jelenet főszereplője Endrei Eszter, a PFZ hegedűművésze volt, aki a feltett kérdésre a legőszintébben felelve azt válaszolta: „Ha tudtam volna, hogy én leszek az, nem gyakorlom ennyit a nászindulót!”

Az őszinte pillanatban ezer ember örült együtt a jegyespárral és hatalmas tapssal gratulált boldogságukhoz.