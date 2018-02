Filmes fesztiválnak ad otthont a város

Idén a Komlói Napokkal egy időben, szeptember elején rendezik meg a Hét Domb Nemzetközi Filmfesztivált – hazai és külföldi alkotók nevezéseit egyaránt várják. A szervezők célja, hogy a seregszemle Közép-Európa legsikeresebb filmes rendezvényévé váljon.

A tavalyi nagy sikerre tekintettel idén is megrendezik a Hét Domb Nemzetközi Filmfesztivált Komlón, immár második alkalommal. Május 31-ig nevezhetnek magyar és külföldi alkotók filmjeikkel, ezúttal is hét – dokumentumfilm, animáció, kisjátékfilm, ismeretterjesztő- és természetfilm, nagyjátékfilm, egyéb film és diákfilm – kategóriában.

Az előválogatót követően a kategóriánkénti legjobb tíz film kerül majd a zsűri elé. A díjazás mértéke emelkedett tavalyhoz képest: a kategóriák első helyezettjei 300 ezer, a második helyezettek 200 ezer, a harmadik helyezettek 100 ezer forintos díjban részesülnek, ezenfelül a fesztivál fődíja egymillió forint.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A magyar filmeket a Rófusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilmrendező, Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész, rendező és Halmy György dokumentumfilm-rendező alkotta zsűri bírálja el. A külföldieket nemzetközi, a diákkategória alkotásait külön gyermekfilmes zsűri fogja értékelni. Tóth László, a fesztivál igazgatója a napokban tartott budapesti sajtótájékoztatón kiemelte: cél, hogy a Hét Domb Filmfesztivál célja Közép-Európa legsikeresebb filmes rendezvényévé váljon.

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a kulturális kormányzat nagy hangsúlyt fektet a vidéki minőségi kulturális kínálat bővítésének elősegítésére. 2018-ban a nagy fővárosi fesztiválok támogatásának megháromszorozása mellett a vidéki fesztiválokra 750 millió forintot fordítanak, a Hét Domb Filmfesztivál megrendezésére idén mintegy 15 millió forint forrást biztosítanak.

Polics József, Komló polgármestere hozzáfűzte, idén változtattak az időponton, így a város egyik legnagyobb rendezvényével, a Komlói Napokkal és a Bányásznappal egy időben, szeptember 3. és 9. között rendezik meg a filmes seregszemlét. Így az eseményre látogatók Komlót, annak hagyományait is jobban megismerhetik. A helyszín ezúttal is a Színház- és Hangversenyterem, ahol valamennyi film ingyen tekinthető majd meg.

Amatőr színházi találkozót is tartanak

A komlói Súgólyuk Egyesület és a város önkormányzata idén is megrendezi a Komlói Amatőr Színházi Találkozót. A 2018. évi, immár negyedik fesztiválra hazai és határokon túli magyar nyelvű, felnőtt, amatőr színjátszó együttesek jelentkezését várják. Tavaly a Súgólyuk Színház tagjain kívül az ide érkező 11 színházi műhely 170 tagját látták vendégül. A találkozó az egész ország területéről vonzotta az érdeklődőket, a versenyprogramokat mintegy 2200 néző tekintette meg a helyszínen, ami kimagaslónak számít. A szervezők idén is nagy hangsúlyt fektetnek a színvonalas kísérőprogramok (koncertek, kiállítások, családi- és gyermekprogramok, szakmai beszélgetések) megrendezésére is.