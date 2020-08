Finom falatok mellett csodálhatjuk a fényfestést

Nagy lesz a nyüzsgés a következő napokban a pécsi Káptalan utcában, többek között fényfestés, olvasóliget, különböző családi és kézműves programok, valamint gourmet piknik várja a helyieket és a Pécsre látogatókat augusztus 16-ig a Múzeum Utca Plusz programsorozat keretében.

A megnyitót péntek este tartották, a Széchenyi téren a Band Of StreetS adott koncertet, majd a Bóbita Bábszínház óriásbábjainak kíséretében útnak indultak a résztvevők a Séta tér felé. A Múzeumok Igazgatósága előtt pedig a Vizin zenekar rendezett táncházat.

Programokból továbbra sem lesz hiány, szombaton és vasárnap délután négy órától Baranya legjobb éttermei, borászai és termelői mutatkoznak be a Pécsi Szelet Gourmet Pikniken, a finom fogásokat a Káptalan utcában és az onnan nyíló udvarokban kóstolhatjuk meg. A Pécsi Pagony a gyermekeknek készül remek elfoglaltságokkal a hétvégén délelőtt tíztől este hatig, kreatív foglalkozások, meseolvasás és arcfestés is lesz a kínálatban. A Janus Pannonius Múzeum a török korba viszi vissza az érdeklődőket a különböző előadásokkal és kóstolókkal, de lesz ásatás és fémkeresés is.

A Vasarely-udvarban a következő héten minden nap délután két órától kezdődnek a kézműves foglalkozások, ahol készíthetünk Vasarely ihletésű képeslapot, esetleg op-art csempét. Este hattól aztán ugyanitt kellemes, nyáresti beszélgetéseken vehetünk részt olyan vendégek társaságában, mint Beck Zoltán zenész, Kuti László szobrász, Méhes Károly író és Frank Ildikó színművész. Eközben pedig jófajta villányi bort ihatunk, hiszen augusztus 10–16. között a térség neves borászai is kitelepülnek a múzeum udvarára.

A megyében tevékenykedő képző- és iparművészek, formatervezők és designerek is bemutathatják termékeiket augusztus 15-én és 16-án a Design Ligeten, amit változatos tematikájú kreatív kézműves foglalkozások is színesítenek majd. A Zsolnay Fényfesztivál is csatlakozott a rendezvényhez, így augusztus 16-ig minden este fénybe borulnak a Káptalan utca különböző épületei és fái.