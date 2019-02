Flashmob és kirándulás – mindent megtesznek a pécsi mandulafa sikeréért

Aaamaaaazzzzing! In fact #treemendous Matyas Kiraly Utcai school in Pecs, Hungary sing the song Haviheggyi Mandulafa (Snowy Hill Almond Tree) A old folk song wuth 2 words changed, from Tisa river, to Snowy Hill where this, now famous Almond tree stands. Vote here > https://www.treeoftheyear.org/home #treeoftheyear #etoty19 #TreesInNeed deserve #treespect

Közzétette: Rob McBride – 2019. február 13., szerda