Fogatokat hajtottak a falunapon, sörivó verseny is volt

Falunapot rendeztek Szabadszentkirályon, a délelőtt folyamán itt tartották meg a Baranya Megyei Fogathajtó versenyt is.

Focikupát is rendeztek, illetve különféle játékok is voltak, például sodrófahajító és sörivó verseny. A gyerekeket légvár, trambulin, arcfestés és lufihajtogatás várta. Különböző szűrővizsgálatok is elérhetőek voltak. Este L.L. Junior és Bandika lépett fel és tűzijátékkal is kedveskedtek a látogatóknak.