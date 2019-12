Fogynak a maskarák az évbúcsúztatóra

A szeretet ünnepe utáni napokban a karácsonyi standok helyét a szilveszteri árusok foglalják el. A megye és Pécs több pontján is széles árukínálatból válogathatunk a szilveszteri bulihoz. Körülnéztünk, mik az idei kedvencek.

Két szurkolói duda, három négylevelű lóhere, három szerencseérme, öt szerencsemalac, egy seriffkalap és egy álarc. Ez a mérlege egy háromgyerekes család vásárlásának, pedig csak 3 szerencsemalacért jöttek ki a Széchenyi térre, a szilveszteri standhoz.

– A fiúk hoztak a perselyükből aprót, hát hagytuk, hagy válogassanak, de egyre nehezebb őket egy helyen tartani – mondta az édesanya. A pécsi belvárosi árusoknál szinte minden percben megállnak a járókelők, kit az apróságok, kit a nagyobb, látványosabb partikellékek érdekelnek.

– A trombita minden évben sláger, de az idén nagyon sokan vették a szurkolói dudát is. A lányoknak a csillogó és világító korona, vagy álarc tetszett, a fiúk pedig a kalapok iránt érdeklődtek eddig – mondta ezt már az egyik árus, aki szombat dél­előtt, ottjártunkkor nem is pakolta ki a teljes árukészletét, félő volt, hogy az egyébként igencsak fagyos szél elrepíti a termékeket. A folyamatosan érkező vásárlók persze így is tudtak válogatni, mindjárt érkezett is egy kétgyermekes család, a 10 éves kislány is elsőként a trombiták között keresgélt. A legnagyobbakból választott egyet, közben a testvére az álarcokhoz sietett. Itt minden van, a szokásos sikolyostól kezdve a Joker-es és Batman-esig mindenféle, mellette pedig a „Happy New Year” feliratú fejfedőktől kezdve a mexikói és a cowboy-kalapokon át a bűvészcilinderig minden megtalálható.

Ami az árakat illeti, a maszkokat a tavalyihoz hasonló 1000-1500 forintért lehet megvásárolni, nagyjából ennyit kóstálnak a kalapok is, a parókákért azonban többet, akár 2000-2500 forintot is elkérnek az árusok. Az apróságok, mint a szerencseérmék, malacok, patkók helyenként nagyon eltérő áron kaphatók, van, ahol 100 forintért is beszerezhető, egy-egy másik helyen dupla áron kínálják a szerencsét hozó tárgyakat.

Tavaly óta a bulik nagy slágere a világítós lufi, amiből már nagyon sokat eladtak, gyakorlatilag a pécsi fesztiválok állandó szereplője lett, remek kelléke lehet egy szabadtéri szilveszteri bulinak. Fényes nappal nem túl látványos, de éjjel a színes fények látszódnak, a gyerekek nagyon imádják.