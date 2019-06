Fókuszban a közterület: szorosabb lesz az együttműködés a szervezetek között

A közelmúltban tartották Pécsett, a Megyei Közgyűlés dísztermében a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek éves közgyűlését. Az eseményen elhangzottakkal kapcsolatban Cseh László megyei elnöktől kérdeztünk néhány dolgot.

A mintegy százhúsz Baranya megyei polgárőr-egyesületben összesen több mint háromezer polgárőr tevékenykedik, akik a tavalyi évben közel 496 ezer óra szolgálatot láttak el. Az éves közgyűlésen többek között a megyében működő polgárőr-egyesületek elnökei vettek részt, beszámolókat tartottak, döntéseket hoztak a polgárőrséget érintő kérdésekben és változásokban.

Cseh László, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke a rendezvényen úgy fogalmazott, a polgárőrség tevékenysége eltolódott a rendezvények biztosításának irányába, ezt a tendenciát szeretnék idén megfordítani, ebben az évben kimondottan a közterületeken való jelenlét erősítését tűzték ki célul.

– A közterületekre szeretnénk a nagyobb hangsúlyt fektetni. A rendezvények is fontosak, azokon, amelyek biztosítására a rendőrség felkér minket, természetesen ott leszünk. Ám a közterületi feladatellátás súlyozottabb az idei esztendőben – fogalmazott az elnök.

Tehát fontos kiemelni, a prioritást élvező, fontos Baranya megyei eseményeken – mint például a Mohácsi Busójárás vagy a Pécsváradi Leányvásár – továbbra is nagy számban jelen lesznek a polgárőrök.

Az éves közgyűlésen a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Gulyás Zsolt ezredes elmondta, a rendőrség még szorosabb együttműködést tervez a polgárőrséggel. Cseh László ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, az együttműködés eddig is folyamatos és állandó volt, azonban eddig főként a bűnmegelőzés és a közlekedésbiztonsági területen dolgoztak együtt a rendőrökkel. A közös szolgálatok számát ezeken a területeken tovább emelnék, illetve más területeken is szeretnék a rendőrök a polgárőröket bevonni.

Tele van már az idei programnaptáruk

A megyei polgárőrök nem unatkozhatnak. A hétvégén tartották hagyományteremtő jelleggel a pogányi tónál az I. Országos Polgárőr 24 órás Horgászversenyt, melyre az ország minden részéről érkeztek polgárőrök. Orfűn július végén szakmai és családi napot tartanak, szeptemberben járőrversenyük is lesz. Ezek a kimondottan polgárőröknek szóló rendezvények a csapatépítést is szolgálják. Ezeken felül több felkérést is kaptak, így múlt szombaton a negyedik szentlőrinci Közbiztonsági Napon is jelen voltak, és a vasárnapi pécsi, VIII. Szezonnyitó Motoros Gurulást is biztosították.