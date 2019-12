Folytatódik a lovas terápia a gyerekekért

Egy európai uniós pályázatnak köszönhetően jövőre is lesznek lovas terápiák a Kerek Világ Alapítványnál.

Az eddigi oktatásokon résztvevők szüleinek a beszámolói szerint a lovaglás után a gyerekek egyensúlya határozottan jobb lett, nyitottabbá váltak és a beszédük is fejlődött. Mások arról is beszéltek, hogy az állatok melegsége, közelsége is nyugalmat áraszt, ami szintén pozitívan hat a gyermekekre.

A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése az alapítvány iskolájának szakmai fejlesztésével című program januártól folytatódhat.