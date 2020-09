Fontos a maszk, csak így vigyázhatunk magunkra és egymásra

Napról napra nő a betegek száma, Baranyában is már több mint kétszáz fölé emelkedett a COVID–19 vírussal fertőzöttek száma, országosan pedig több mint 7600 az aktív fertőzöttek száma.

Mindezek miatt látogatási tilalmat rendeltek el a kórházakban és a szociális intézményekben. A kórházakban védőfelszerelés biztosítása mellett azonban a súlyos, életveszélyes állapotú vagy végstádiumú betegnél egy hozzátartozó, kiskorú beteg mellett egyik szülője, törvényes képviselője, szülő nőnél pedig egy általa megjelölt személy tartózkodhat.

A szociális intézményeknél a látogatási tilalom alól csak abban az esetben adható felmentés, ha valaki végstádiumú hozzátartozójától szeretne elbúcsúzni. Intézményelhagyási tilalmat is bevezettek, de nem jelenti az intézmény elhagyását, ha valaki az ingatlan kertjében, tartózkodik, így arra a korlátozás sem vonatkozik.

Még mindig sokan utaznak maszk nélkül – holott ez májustól kötelező – ezért a MÁV és a Volánbusz járatain szigorítanak: szeptember 15-től azokat, akik nem hordanak az orrukat és szájukat eltakaró maszkot, kendőt vagy sálat, a kalauzok leszállíthatják, a buszokra a sofőrök pedig fel sem engedik őket. A pécsi tömegközlekedést ellátó Tüke Busz Zrt. tudomásunk szerint hasonló intézkedésről még nem döntött.

A vakcinára várni kell, hiszen ahogy Jakab Ferenc, a pécsi egyetem virológiai kutatócsoportjának vezetője is nyilatkozta, a világban 130 lehetséges vakcinát vizsgálnak, és hat olyan fejlesztésről tudni, amely már a klinikai tesztelés utolsó fázisában járnak.

Jön a tél, a megfázás, a nátha szezonja

A pécsi virológusok a közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy a floridai példa alapján akármilyen forgatókönyv jöhet nálunk is. Mint írták, a mostani járványszakasz során a fertőzések többsége a fiatal korosztályt érinti. Ennek oka lehet, hogy az idősek elővigyázatosabbak a fiataloknál, akik többet vannak közösségben, többször találkozhatnak akár tünetmentes hordozókkal is. Ám a fertőzési láncolatok terjedésével a fertőzések nagyobb számban érinthetik az idős korosztályt is, ezért kell rájuk továbbra is odafigyelni.

A szakemberek a tél közeledte miatt is óvatosságra intenek. Az már ismert tény, hogy a vírus kifejezetten jól terjed zárt, rosszul szellőző helyeken, ráadásul az aeroszolizált (apró cseppekben a levegőben való) terjedés is alátámasztást nyert. Az emberek pedig télen zárt helyeken vannak, az ismert koronavírusok majdnem mindegyike szezonalitást mutat, erősen megkongatja a vészharangot.