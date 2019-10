Fontos cél a fenntartható város kialakítása

Benyújtja pályázatát a város önkormányzata az Európa Zöld Fővárosa címre.

Ahogy Kővári János pécsi politikus fogalmazott, a pályázat tizenkét fejezete számba veszi azokat a területeket, amik szükségesek a fenntartható, élhető város kialakításához. A feladatok közé tartozik többek között a víz megőrzése, a természeti környezet fejlesztése, az energiahasználat csökkentése, a zöld gazdaság kialakítása, és emberhez méltó élet biztosítása. A pályázat széles közreműködésnek köszönhetően jött létre, a részletekről pedig a program honlapján lehet tájékozódni.

A víz mint védendő érték a pályázatban is fontos szerepet kap, és október 19-én a pécsi Kossuth téren egy kiállítás is nyílik ehhez kapcsolódóan. Az MTVA együttműködésével a Nemzeti Fotótár anyagából válogatták ki azokat a képeket, amik a víz témája köré csoportosulnak. A kiállítás célja, hogy Pécsett is felhívják a figyelmet a természeti értékekre.