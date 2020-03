Fotókon örökítették meg élményeiket

Fotókiállítás látható a Fülep Lajos Művelődési Központban „Pécsvárad, környéke és annak élővilága” címmel.

A megnyitón az alkotók – Hauk Mátyás, Fischer Gyula, ifj. Fischer Gyula és Fischer Bernadett – mutatták be képeiket. Ahogy a tárlat címe is sejteti, a mintegy ötven képen Pécsvárad és környéke jelenik meg. Az alkotók nem hivatásos fotóművészek, viszont amikor idejük engedi, fényképezőgépet ragadnak és járják a természetet. Képeikkel a séták közben szerzett élményeiket szerették volna megörökíteni és ilyen módon másoknak is átadni.

A fotózást Fischer Gyula kezdte el, ezt a vonalat fia, ifjabb Fischer Gyula vitte tovább, majd később csatlakozott Fischer Bernadett és Hauk Mátyás is. A kiállításon különböző méretű képek kaptak helyet, a legnagyobb egy őzcsaládot ábrázol a naplementében a pécsváradi Zengő-tónál. Ezt az alkotást nemrég a National Geographic magazin a nap képének választott meg. A fotókat a következő három hétben bárki megtekintheti a művelődési központban.