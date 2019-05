Fűszernövényektől és virágoktól volt illatos a pécsi belváros

A kellemes tavaszi időben növényeket ültethettek és vásárolhattak a pécsiek, ugyanis egymással párhuzamosan rendezték meg a Fűszerünnepet és a Pécsi Virágvásárt a városban.

A hagyományokhoz hűen tartották meg a tavaszi virágvásárt május 3-án délelőtt a pécsi Kossuth téren. Még évekkel ezelőtt azért kezdeményezte az esemény megrendezését Páva Zsolt polgármester, hogy a látványos, nem csak hétköznapi növények kiültetésével még szebbé tegyük kertünket, portánkat, városunkat. A mediterrán növények bemutatásával és árusításával szeretnék közösen felhívni a figyelmet arra, hogy az egyre melegedő klímának köszönhetően számos olyan növény létezik, amelyeket kevésbé ismerünk, de jól tarthatóak és szépen mutatnak Pécsett is.

A téren idén is több virág­árusító standot alakítottak ki különféle virágokkal, növényritkaságokkal. Helyi forgalmazók és termelők mutatták be növényeiket, széles választék volt szezonális egynyári virágokból, de a veteményeskertbe való palántákból is. Nagy Ervin, városi főkertész lapunk érdeklődésére elmondta, a polgármesteri stand a tavalyi alkalomhoz hasonlóan most is akciós árakkal várta a vásárlókat, valamint a programhoz csatlakozó, kitelepült árusok is kedvezményekkel kedveskedtek a vevők számára.

– Alapvetően lombhullató növényekkel készültünk, jellemzően érdekes levéldísz-növényekkel, de vannak különböző vörös lombú növényeink is. Megtalálhatóak nálunk különlegességek is, mint például a fekete levelű oszlopos bodza vagy az orgona illatú lonc, de van itt nagyon szépen pirosodó borbolya is – fogalmazott a helyszínen Nagy Ervin.

Az árusok tapasztalatai alapján a vásárlókat az érdekes levéldíszek és a szép virágok vonzzák. A főkertész elmondta, a korábbi években hoztak ki oszlopos ciprusokat, babérokat és mindenféle érdekes és értékes örökzöldet, ám ezek a növények kevésbé voltak népszerűek, mert akkor nem virágoztak, így nem tartották a vásárlók ezeket elég különlegesnek.