Futással és szilveszteri koncertekkel búcsúztatjuk az évet Baranyában

Kocogás, koncertek, tűzijáték, így búcsúznak az óévtől és várják az új évet a baranyai városokban. Mohácson délelőtt 10 órakor 2020 méteres futást szerveznek. A táv teljesítése után forró tea, bukta és pezsgő vár a résztvevőkre. Pécsen a Spar elől indul 11-kor a Szilveszteri futás.

A baranyai megyeszékhelyen este nyolckor kezdődök a szilveszteri buli a Széchenyi téren. A jó hangulatról a The Biebers és a New Level Empire zenekar gondoskodik. Éjfélkor himnusz és tűzijáték, majd hajnali háromig a Rock The City DJ Set szól. Vass Péter, Szigetvár polgármestere a város hivatalos oldalán közölte, hogy lakossági kérésre és az állatok nyugalma érdekében a tűzijáték idén elmarad, Szentlőrincen viszont megtartják, az Urbach téren látványos tűzijáték lesz hajnali fél egykor.

Aki ma még vásárolni szeretne, az 18 óráig megteheti, hiszen a nagy bevásárlóközpontok, üzletláncok nyitva lesznek, míg január elsején zárva tartanak. Szilveszter napján a pécsi autóbuszjáratok a szabadnapra meghirdetett menetrend szerint közlekednek.